https://ria.ru/20210324/kredit-1602565537.html
Эксперты ждут скачка ставок по кредитам
Эксперты ждут скачка ставок по кредитам
Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T00:06
2021-03-24T00:06
2021-03-24T00:06
россия
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт, говорится в исследовании НКР.По прогнозу экспертов, ключевая ставка будет поднята в течение 2021 года до 5-5,25%, причём следующее повышение состоится уже в апреле. Однако в случае реализации негативного инфляционного сценария, вероятность которого НКР считает более низкой, ставка может достичь 6%.При этом для сохранения маржинальности бизнеса банки будут повышать ставки по вкладам физических лиц менее активно - вероятно в пределах 0,5–0,75 процентного пункта до конца года.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в январе составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года - 13,51%, а сроком выше года - 10,63%.
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РИА Новости
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россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), экономика
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт, говорится в исследовании НКР.
По прогнозу экспертов, ключевая ставка будет поднята в течение 2021 года до 5-5,25%, причём следующее повышение состоится уже в апреле. Однако в случае реализации негативного инфляционного сценария, вероятность которого НКР считает более низкой, ставка может достичь 6%.
"Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам. Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75–1 процентный пункт до конца года", - пишут аналитики.
При этом для сохранения маржинальности бизнеса банки будут повышать ставки по вкладам физических лиц менее активно - вероятно в пределах 0,5–0,75 процентного пункта до конца года.
По данным ЦБ
, средняя ставка по ипотеке в России в январе составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года - 13,51%, а сроком выше года - 10,63%.