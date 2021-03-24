https://ria.ru/20210324/kredit-1602565537.html

Эксперты ждут скачка ставок по кредитам

Эксперты ждут скачка ставок по кредитам

Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T00:06

2021-03-24T00:06

2021-03-24T00:06

россия

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам в РФ: к концу года они могут вырасти на 0,75-1 процентный пункт, говорится в исследовании НКР.По прогнозу экспертов, ключевая ставка будет поднята в течение 2021 года до 5-5,25%, причём следующее повышение состоится уже в апреле. Однако в случае реализации негативного инфляционного сценария, вероятность которого НКР считает более низкой, ставка может достичь 6%.При этом для сохранения маржинальности бизнеса банки будут повышать ставки по вкладам физических лиц менее активно - вероятно в пределах 0,5–0,75 процентного пункта до конца года.По данным ЦБ, средняя ставка по ипотеке в России в январе составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года - 13,51%, а сроком выше года - 10,63%.

https://ria.ru/20210316/kredit-1601390410.html

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2021

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россия, ипотека, центральный банк рф (цб рф), экономика