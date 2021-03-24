https://ria.ru/20210324/kosmos-1602570316.html

Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания

Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания

Успех российской операции в Сирии, развитие современных вооружений и особое внимание в странах Запада к космосу как театру возможных боевых действий подтвердили РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T03:18

2021-03-24T03:18

2021-03-24T03:18

плесецк (космодром)

ракетные войска стратегического назначения

войска воздушно-космической обороны

анатолий квашнин

анатолий перминов

сирия

безопасность

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Успех российской операции в Сирии, развитие современных вооружений и особое внимание в странах Запада к космосу как театру возможных боевых действий подтвердили правильность и своевременность создания в России Космических войск, рассказал РИА Новости первый командующий Космическими войсками, генерал-полковник Анатолий Перминов.Двадцать лет назад - 24 марта 2001 года указом президента России был создан новый род войск - Космические войска. Как самостоятельный род войск Вооруженных сил они просуществовали до 2011 года, после чего были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а с 2015 года вошли в состав Воздушно-космических сил под первоначальным названием. В сферу ответственности входит мониторинг и выявление угроз для страны из космоса, запуск космических аппаратов на орбиту, управление орбитальной группировкой и т.д."Правильность подходов подтвердила реальная деятельность наших Вооруженных сил в боевой обстановке в Сирии", - добавил генерал.По его словам, взаимодействие различных родов и видов войск после создания Космических войск повысилось, но необходимо продолжать его наращивать - увеличивать применение космических сил и средств при сухопутных, морских и воздушных операциях.Рассказывая о формировании войск в 2001 году, он сказал, что решение не было неожиданным, а стало итогом длительной работы комиссии Совета безопасности и Минобороны, изучившей ситуацию с взаимодействием разных видов и родов войск, оценивались потенциальные угрозы для России. Вопрос о назначении Перминова командующим также был определен заранее, поскольку до этого он возглавлял главный штаб Ракетных войск стратегического назначения и курировал войска ракетно-космической обороны, был начальником полигона Плесецк."Помню тот день - министр обороны объявил о моем назначении (28 марта 2001 года - ред.), а так как кроме меня никого не назначили, я поехал к начальнику Генерального штаба Анатолию Квашнину решать вопросы комплектования Космических войск", - напомнил Перминов.По его словам, "костяком" Космических войск стали сослуживцы по РВСН, в этом вопросе очень помог командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. А сам Перминов, если бы была возможность вернуться на 20 лет назад, все так же принял бы предложение возглавить новый род войск и точно так же вел формирование войск.

https://ria.ru/20200314/1568568651.html

https://ria.ru/20210320/samolet-1601969425.html

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плесецк (космодром), ракетные войска стратегического назначения, войска воздушно-космической обороны, анатолий квашнин, анатолий перминов, сирия, безопасность