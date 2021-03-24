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Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания
Успех российской операции в Сирии, развитие современных вооружений и особое внимание в странах Запада к космосу как театру возможных боевых действий подтвердили РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T03:18
2021-03-24T03:18
плесецк (космодром)
ракетные войска стратегического назначения
войска воздушно-космической обороны
анатолий квашнин
анатолий перминов
сирия
безопасность
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Успех российской операции в Сирии, развитие современных вооружений и особое внимание в странах Запада к космосу как театру возможных боевых действий подтвердили правильность и своевременность создания в России Космических войск, рассказал РИА Новости первый командующий Космическими войсками, генерал-полковник Анатолий Перминов.Двадцать лет назад - 24 марта 2001 года указом президента России был создан новый род войск - Космические войска. Как самостоятельный род войск Вооруженных сил они просуществовали до 2011 года, после чего были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а с 2015 года вошли в состав Воздушно-космических сил под первоначальным названием. В сферу ответственности входит мониторинг и выявление угроз для страны из космоса, запуск космических аппаратов на орбиту, управление орбитальной группировкой и т.д."Правильность подходов подтвердила реальная деятельность наших Вооруженных сил в боевой обстановке в Сирии", - добавил генерал.По его словам, взаимодействие различных родов и видов войск после создания Космических войск повысилось, но необходимо продолжать его наращивать - увеличивать применение космических сил и средств при сухопутных, морских и воздушных операциях.Рассказывая о формировании войск в 2001 году, он сказал, что решение не было неожиданным, а стало итогом длительной работы комиссии Совета безопасности и Минобороны, изучившей ситуацию с взаимодействием разных видов и родов войск, оценивались потенциальные угрозы для России. Вопрос о назначении Перминова командующим также был определен заранее, поскольку до этого он возглавлял главный штаб Ракетных войск стратегического назначения и курировал войска ракетно-космической обороны, был начальником полигона Плесецк."Помню тот день - министр обороны объявил о моем назначении (28 марта 2001 года - ред.), а так как кроме меня никого не назначили, я поехал к начальнику Генерального штаба Анатолию Квашнину решать вопросы комплектования Космических войск", - напомнил Перминов.По его словам, "костяком" Космических войск стали сослуживцы по РВСН, в этом вопросе очень помог командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. А сам Перминов, если бы была возможность вернуться на 20 лет назад, все так же принял бы предложение возглавить новый род войск и точно так же вел формирование войск.
https://ria.ru/20200314/1568568651.html
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плесецк (космодром), ракетные войска стратегического назначения, войска воздушно-космической обороны, анатолий квашнин, анатолий перминов, сирия, безопасность

Первый командующий Космических войск объяснил значимость их создания

03:18 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкГлава Федерального космического агентства Анатолий Перминов
Глава Федерального космического агентства Анатолий Перминов - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Успех российской операции в Сирии, развитие современных вооружений и особое внимание в странах Запада к космосу как театру возможных боевых действий подтвердили правильность и своевременность создания в России Космических войск, рассказал РИА Новости первый командующий Космическими войсками, генерал-полковник Анатолий Перминов.
Двадцать лет назад - 24 марта 2001 года указом президента России был создан новый род войск - Космические войска. Как самостоятельный род войск Вооруженных сил они просуществовали до 2011 года, после чего были преобразованы в Войска воздушно-космической обороны, а с 2015 года вошли в состав Воздушно-космических сил под первоначальным названием. В сферу ответственности входит мониторинг и выявление угроз для страны из космоса, запуск космических аппаратов на орбиту, управление орбитальной группировкой и т.д.
"Это решение - образование Космических войск, как я считаю, было правильным, своевременным и актуальным для Вооруженных сил Российской Федерации, что и подтверждает создание аналогичных войск затем в других странах по прошествии многих лет. Я считаю, что это было грамотное решение в тот момент для повышения информационной составляющей в системе управления войсками и оружием в видах и родах войск Вооруженных сил", - сказал Перминов.
"Правильность подходов подтвердила реальная деятельность наших Вооруженных сил в боевой обстановке в Сирии", - добавил генерал.
Главный центр разведки космической обстановки Космических войск ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.03.2020
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По его словам, взаимодействие различных родов и видов войск после создания Космических войск повысилось, но необходимо продолжать его наращивать - увеличивать применение космических сил и средств при сухопутных, морских и воздушных операциях.
"Фраза "Кто будет владеть космосом, тот будет господствовать на поле боя" произнесена не нами, но подтверждает свою правильность для войск любой страны", - сказал Перминов.
Рассказывая о формировании войск в 2001 году, он сказал, что решение не было неожиданным, а стало итогом длительной работы комиссии Совета безопасности и Минобороны, изучившей ситуацию с взаимодействием разных видов и родов войск, оценивались потенциальные угрозы для России. Вопрос о назначении Перминова командующим также был определен заранее, поскольку до этого он возглавлял главный штаб Ракетных войск стратегического назначения и курировал войска ракетно-космической обороны, был начальником полигона Плесецк.
"Помню тот день - министр обороны объявил о моем назначении (28 марта 2001 года - ред.), а так как кроме меня никого не назначили, я поехал к начальнику Генерального штаба Анатолию Квашнину решать вопросы комплектования Космических войск", - напомнил Перминов.
По его словам, "костяком" Космических войск стали сослуживцы по РВСН, в этом вопросе очень помог командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов. А сам Перминов, если бы была возможность вернуться на 20 лет назад, все так же принял бы предложение возглавить новый род войск и точно так же вел формирование войск.
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Плесецк (космодром)Ракетные войска стратегического назначенияВойска воздушно-космической обороныАнатолий КвашнинАнатолий ПерминовСирияБезопасность
 
 
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