https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602641747.html

Матвиенко назвала условие для окончательной победы над коронавирусом

Матвиенко назвала условие для окончательной победы над коронавирусом

Для окончательной победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:29

2021-03-24T14:29

2021-03-24T16:54

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валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для окончательной победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", - сказала спикер СФ.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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