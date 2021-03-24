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Матвиенко назвала условие для окончательной победы над коронавирусом
Матвиенко назвала условие для окончательной победы над коронавирусом
Для окончательной победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:29
2021-03-24T14:29
2021-03-24T16:54
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Для окончательной победы над коронавирусом в России должна пройти массовая вакцинация, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", - сказала спикер СФ.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, валентина матвиенко, совет федерации рф