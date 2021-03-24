https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602640747.html

Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу

Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу

В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений, убеждена спикер... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T14:25

2021-03-24T14:25

2021-03-24T15:13

здоровье - общество

совет федерации рф

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валентина матвиенко

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни", - заявила она журналистам.Матвиенко подчеркнула, что для того, чтобы окончательно победить коронавирус, в России должна пройти массовая вакцинация."Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", - сказала спикер СФ.Она отметила, что Россия оказалась одной из немногих стран, которой удалось достаточно устойчиво пройти период пандемии, в том числе, благодаря четким действиям руководства страны. "Своевременно принимались меры, но не было шараханий, надуманных, избыточных мер, локдаунов, избыточного напряжения в обществе. И удалось пройти этот период благодаря высокой ответственности наших граждан, еще раз хочется всех поблагодарить за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм", - сказала она.По мнению Матвиенко, россияне проявят такую же ответственность и в том, что касается массовой вакцинации. "Конечно, она будет добровольной", - добавила спикер Совфеда.

https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, совет федерации рф, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко