https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602640747.html
Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу
Матвиенко спрогнозировала сроки снятия ограничений по коронавирусу
В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений, убеждена спикер... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:25
2021-03-24T14:25
2021-03-24T15:13
здоровье - общество
совет федерации рф
общество
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валентина матвиенко
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни", - заявила она журналистам.Матвиенко подчеркнула, что для того, чтобы окончательно победить коронавирус, в России должна пройти массовая вакцинация."Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", - сказала спикер СФ.Она отметила, что Россия оказалась одной из немногих стран, которой удалось достаточно устойчиво пройти период пандемии, в том числе, благодаря четким действиям руководства страны. "Своевременно принимались меры, но не было шараханий, надуманных, избыточных мер, локдаунов, избыточного напряжения в обществе. И удалось пройти этот период благодаря высокой ответственности наших граждан, еще раз хочется всех поблагодарить за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм", - сказала она.По мнению Матвиенко, россияне проявят такую же ответственность и в том, что касается массовой вакцинации. "Конечно, она будет добровольной", - добавила спикер Совфеда.
https://ria.ru/20210323/putin-1602552749.html
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здоровье - общество, совет федерации рф, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валентина матвиенко
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости.
В случае массовой вакцинации от коронавируса к осени в России сформируется коллективный иммунитет и будет снята большая часть ограничений, убеждена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
.
"Я считаю, правы те эксперты, которые утверждают, что в случае массовой вакцинации к осени будет снята большая часть ограничений и мы вернемся к осени к нормальной жизни", - заявила она журналистам.
Матвиенко подчеркнула, что для того, чтобы окончательно победить коронавирус, в России должна пройти массовая вакцинация.
"Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку", - сказала спикер СФ.
Она отметила, что Россия оказалась одной из немногих стран, которой удалось достаточно устойчиво пройти период пандемии, в том числе, благодаря четким действиям руководства страны. "Своевременно принимались меры, но не было шараханий, надуманных, избыточных мер, локдаунов, избыточного напряжения в обществе. И удалось пройти этот период благодаря высокой ответственности наших граждан, еще раз хочется всех поблагодарить за соблюдение санитарно-эпидемиологических норм", - сказала она.
По мнению Матвиенко, россияне проявят такую же ответственность и в том, что касается массовой вакцинации. "Конечно, она будет добровольной", - добавила спикер Совфеда.