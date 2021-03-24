https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602601089.html

В России за сутки выписали более десяти тысяч переболевших COVID-19

В России за сутки выписали более десяти тысяч переболевших COVID-19

Десять тысяч 355 человек выписаны из больниц за последние сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:23

2021-03-24T11:23

2021-03-24T11:23

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Десять тысяч 355 человек выписаны из больниц за последние сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 10 355 человек... За весь период (с начала пандемии - ред.) выписаны по выздоровлении по России – 4 098 400", — говорится в сообщении.В частности, в Москве этот показатель составил 1593 человека, в Санкт-Петербурге — 705, в Подмосковье — 502.

https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602598348.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург