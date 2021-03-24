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В России за сутки выписали более десяти тысяч переболевших COVID-19
В России за сутки выписали более десяти тысяч переболевших COVID-19
Десять тысяч 355 человек выписаны из больниц за последние сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:23
2021-03-24T11:23
россия
москва
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Десять тысяч 355 человек выписаны из больниц за последние сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания."За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 10 355 человек... За весь период (с начала пандемии - ред.) выписаны по выздоровлении по России – 4 098 400", — говорится в сообщении.В частности, в Москве этот показатель составил 1593 человека, в Санкт-Петербурге — 705, в Подмосковье — 502.
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россия, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург

В России за сутки выписали более десяти тысяч переболевших COVID-19

11:23 24.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкАвтомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке
Автомобили медицинской помощи на новой подстанции скорой помощи в многопрофильной клинической больнице в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Десять тысяч 355 человек выписаны из больниц за последние сутки в России после выздоровления от коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 10 355 человек... За весь период (с начала пандемии - ред.) выписаны по выздоровлении по России – 4 098 400", — говорится в сообщении.
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
11:12Распространение коронавируса
В России выявили 8861 новый случай заражения коронавирусом
В частности, в Москве этот показатель составил 1593 человека, в Санкт-Петербурге — 705, в Подмосковье — 502.
 
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