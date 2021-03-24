https://ria.ru/20210324/koronavirus-1602598091.html

В Москве выявили 1431 новый случай заражения коронавирусом

В Москве выявили 1431 новый случай заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1431, Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:12

2021-03-24T11:12

2021-03-24T11:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1431, Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1431 2. Санкт-Петербург - 807 3. Московская область 535", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Ненецком и Чукотском автономных округах и Туве — по 1.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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