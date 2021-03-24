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В Москве выявили 1431 новый случай заражения коронавирусом
В Москве выявили 1431 новый случай заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1431, Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:12
2021-03-24T11:12
2021-03-24T11:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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санкт-петербург
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1431, Санкт-Петербурге — 807, Подмосковье — 535, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1431 2. Санкт-Петербург - 807 3. Московская область 535", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Ненецком и Чукотском автономных округах и Туве — по 1.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург