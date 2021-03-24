https://ria.ru/20210324/korabli-1602696626.html

NI назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России

NI назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России

Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:27

2021-03-24T18:27

2021-03-24T19:19

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота.В публикации говорится о том, что Россия унаследовала от СССР "обширный, если не сказать раздутый" ВМФ, который из-за нехватки средств в 90-е пришел в упадок. Однако позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, включающую как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.Среди пяти самых мощных российских кораблей автор назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота, самый большой боевой надводный корабль.Вторая в списке — атомная подлодка "Князь Владимир" класса "Борей". Она оснащена ракетами "Булава". Отмечается, что субмарина поступила на службу в 2020 году, а до 2027-го ВМФ намерен ввести в эксплуатацию еще шесть таких подлодок.Следующая — АПЛ "Казань" серии "Ясень-М". Автор подчеркнул, что она отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами "Калибр-М" с дальностью полета до 4500 километров.Еще один крейсер в списке — "Маршал Устинов", оснащенный после модернизации крылатыми ракетами П-1000 "Вулкан" и ЗРК 9К33 "Оса", а также комплексом С-300.Пятым в списке обозреватель NI поместил корвет класса "Гремящий", способный запускать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также оснащенный восьмиступенчатой ​​системой вертикального пуска с ракетами "Калибр" и "Оникс".

https://ria.ru/20210321/istrebiteli-1602196561.html

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