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NI назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России
NI назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России
Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:27
2021-03-24T18:27
2021-03-24T19:19
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота.В публикации говорится о том, что Россия унаследовала от СССР "обширный, если не сказать раздутый" ВМФ, который из-за нехватки средств в 90-е пришел в упадок. Однако позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, включающую как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.Среди пяти самых мощных российских кораблей автор назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота, самый большой боевой надводный корабль.Вторая в списке — атомная подлодка "Князь Владимир" класса "Борей". Она оснащена ракетами "Булава". Отмечается, что субмарина поступила на службу в 2020 году, а до 2027-го ВМФ намерен ввести в эксплуатацию еще шесть таких подлодок.Следующая — АПЛ "Казань" серии "Ясень-М". Автор подчеркнул, что она отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами "Калибр-М" с дальностью полета до 4500 километров.Еще один крейсер в списке — "Маршал Устинов", оснащенный после модернизации крылатыми ракетами П-1000 "Вулкан" и ЗРК 9К33 "Оса", а также комплексом С-300.Пятым в списке обозреватель NI поместил корвет класса "Гремящий", способный запускать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также оснащенный восьмиступенчатой системой вертикального пуска с ракетами "Калибр" и "Оникс".
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россия, вмф рф, безопасность, в мире
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Американский журнал The National Interest
перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота.
В публикации говорится о том, что Россия унаследовала от СССР "обширный, если не сказать раздутый" ВМФ, который из-за нехватки средств в 90-е пришел в упадок. Однако позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, включающую как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.
Среди пяти самых мощных российских кораблей автор назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота, самый большой боевой надводный корабль.
Вторая в списке — атомная подлодка "Князь Владимир" класса "Борей". Она оснащена ракетами "Булава". Отмечается, что субмарина поступила на службу в 2020 году, а до 2027-го ВМФ намерен ввести в эксплуатацию еще шесть таких подлодок.
Следующая — АПЛ "Казань" серии "Ясень-М". Автор подчеркнул, что она отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами "Калибр-М"
с дальностью полета до 4500 километров.
Еще один крейсер в списке — "Маршал Устинов", оснащенный после модернизации крылатыми ракетами П-1000 "Вулкан" и ЗРК 9К33 "Оса", а также комплексом С-300
.
Пятым в списке обозреватель NI поместил корвет класса "Гремящий", способный запускать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также оснащенный восьмиступенчатой системой вертикального пуска с ракетами "Калибр" и "Оникс".