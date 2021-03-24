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NI назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России
NI назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России
Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:27
2021-03-24T19:19
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота.В публикации говорится о том, что Россия унаследовала от СССР "обширный, если не сказать раздутый" ВМФ, который из-за нехватки средств в 90-е пришел в упадок. Однако позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, включающую как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.Среди пяти самых мощных российских кораблей автор назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота, самый большой боевой надводный корабль.Вторая в списке — атомная подлодка "Князь Владимир" класса "Борей". Она оснащена ракетами "Булава". Отмечается, что субмарина поступила на службу в 2020 году, а до 2027-го ВМФ намерен ввести в эксплуатацию еще шесть таких подлодок.Следующая — АПЛ "Казань" серии "Ясень-М". Автор подчеркнул, что она отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами "Калибр-М" с дальностью полета до 4500 километров.Еще один крейсер в списке — "Маршал Устинов", оснащенный после модернизации крылатыми ракетами П-1000 "Вулкан" и ЗРК 9К33 "Оса", а также комплексом С-300.Пятым в списке обозреватель NI поместил корвет класса "Гремящий", способный запускать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также оснащенный восьмиступенчатой ​​системой вертикального пуска с ракетами "Калибр" и "Оникс".
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россия, вмф рф, безопасность, в мире

NI назвал пять самых мощных кораблей ВМФ России

18:27 24.03.2021 (обновлено: 19:19 24.03.2021)
 
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота / Перейти в фотобанкТяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ, флагманский корабль Северного флота "Петр Великий" на учениях в Баренцевом море
Тяжелый атомный ракетный крейсер ВМФ РФ, флагманский корабль Северного флота Петр Великий на учениях в Баренцевом море - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / пресс-служба Северного флота
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Американский журнал The National Interest перечислил пять самых мощных кораблей российского Военно-морского флота.
В публикации говорится о том, что Россия унаследовала от СССР "обширный, если не сказать раздутый" ВМФ, который из-за нехватки средств в 90-е пришел в упадок. Однако позднее Кремль принял масштабную программу обновления флота, включающую как глубокую модернизацию старых кораблей, так и создание новых.
Среди пяти самых мощных российских кораблей автор назвал тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" — флагман Северного флота, самый большой боевой надводный корабль.
Вторая в списке — атомная подлодка "Князь Владимир" класса "Борей". Она оснащена ракетами "Булава". Отмечается, что субмарина поступила на службу в 2020 году, а до 2027-го ВМФ намерен ввести в эксплуатацию еще шесть таких подлодок.
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Следующая — АПЛ "Казань" серии "Ясень-М". Автор подчеркнул, что она отличается грозным арсеналом — крылатыми ракетами "Калибр-М" с дальностью полета до 4500 километров.
Еще один крейсер в списке — "Маршал Устинов", оснащенный после модернизации крылатыми ракетами П-1000 "Вулкан" и ЗРК 9К33 "Оса", а также комплексом С-300.
Пятым в списке обозреватель NI поместил корвет класса "Гремящий", способный запускать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон", а также оснащенный восьмиступенчатой ​​системой вертикального пуска с ракетами "Калибр" и "Оникс".
 
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