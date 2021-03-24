https://ria.ru/20210324/korabl-1602577361.html

НПО "Молния" разрабатывает новый многоразовый орбитальный корабль

НПО "Молния" разрабатывает новый многоразовый орбитальный корабль

Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:33

2021-03-24T08:33

2021-03-24T10:53

наука

ольга соколова

нпо "молния"

буран

космос - риа наука

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения.По ее прогнозу, комплекс "в ближайшие пять лет полетит в космос".Соколова рассказала, что полноразмерный макет корабля представили в закрытом павильоне на форуме "Армия-2020", где широкая общественность его увидеть не могла.Первым космическим челноком был советский "Буран". Его создавали для широкого спектра задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля. Рассчитанный изначально на сотню полетов, он совершил только один в 1988 году. Потом финансирование сократилось, и корабль законсервировали.

https://ria.ru/20091225/201189958.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга соколова, нпо "молния", буран, космос - риа наука