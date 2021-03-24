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НПО "Молния" разрабатывает новый многоразовый орбитальный корабль
НПО "Молния" разрабатывает новый многоразовый орбитальный корабль
Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T08:33
2021-03-24T10:53
наука
ольга соколова
нпо "молния"
буран
космос - риа наука
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения.По ее прогнозу, комплекс "в ближайшие пять лет полетит в космос".Соколова рассказала, что полноразмерный макет корабля представили в закрытом павильоне на форуме "Армия-2020", где широкая общественность его увидеть не могла.Первым космическим челноком был советский "Буран". Его создавали для широкого спектра задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля. Рассчитанный изначально на сотню полетов, он совершил только один в 1988 году. Потом финансирование сократилось, и корабль законсервировали.
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ольга соколова, нпо "молния", буран, космос - риа наука

НПО "Молния" разрабатывает новый многоразовый орбитальный корабль

08:33 24.03.2021 (обновлено: 10:53 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический корабль "Буран" в музее истории космодрома Байконур
Космический корабль Буран в музее истории космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения.

"За последний год мы продвинулись очень серьезно. <...> До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", — приводятся слова гендиректора НПО Ольги Соколовой на сайте предприятия.

По ее прогнозу, комплекс "в ближайшие пять лет полетит в космос".
Соколова рассказала, что полноразмерный макет корабля представили в закрытом павильоне на форуме "Армия-2020", где широкая общественность его увидеть не могла.
Первым космическим челноком был советский "Буран". Его создавали для широкого спектра задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля. Рассчитанный изначально на сотню полетов, он совершил только один в 1988 году. Потом финансирование сократилось, и корабль законсервировали.
Орбитальный корабль Буран после приземления - РИА Новости, 1920, 25.12.2009
25 декабря 2009, 09:40Наука
Орбитальный корабль многоразового использования "Буран". Справка "Буран" - первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. 25 декабря 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения Глеба Лозино-Лозинского (1909-2001), генерального конструктора "Бурана".
 
НаукаОльга СоколоваНПО "Молния"БуранКосмос - РИА Наука
 
 
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