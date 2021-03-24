НПО "Молния" разрабатывает новый многоразовый орбитальный корабль
08:33 24.03.2021 (обновлено: 10:53 24.03.2021)
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкКосмический корабль "Буран" в музее истории космодрома Байконур
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Разработчик космического корабля "Буран" НПО "Молния" создает новый аэрокосмический челнок гражданского назначения.
"За последний год мы продвинулись очень серьезно. <...> До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом", — приводятся слова гендиректора НПО Ольги Соколовой на сайте предприятия.
По ее прогнозу, комплекс "в ближайшие пять лет полетит в космос".
Соколова рассказала, что полноразмерный макет корабля представили в закрытом павильоне на форуме "Армия-2020", где широкая общественность его увидеть не могла.
Первым космическим челноком был советский "Буран". Его создавали для широкого спектра задач и перевозок по маршруту Земля — космос — Земля. Рассчитанный изначально на сотню полетов, он совершил только один в 1988 году. Потом финансирование сократилось, и корабль законсервировали.
25 декабря 2009, 09:40НаукаОрбитальный корабль многоразового использования "Буран". Справка "Буран" - первый орбитальный корабль многоразового использования, который был создан в СССР. 25 декабря 2009 года исполнилось 100 лет со дня рождения Глеба Лозино-Лозинского (1909-2001), генерального конструктора "Бурана".