Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/kontrol-1602725853.html
Бастрыкин взял дело об истязании девочки в Талдоме под личный контроль
Бастрыкин взял дело об истязании девочки в Талдоме под личный контроль
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме, сообщается на... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:24
2021-03-24T22:24
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
талдом
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602644964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18afe6639b720340fb4e80751734b432.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Было возбуждено уголовное дело об истязании."Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль", - говорится в сообщении, в котором перечисляется ряд происшествий в субъектах РФ, среди них – ситуация с истощенной девочкой.
https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html
талдом
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602644964_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1d6cc25497071718334134ff1e2c0bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, талдом, происшествия

Бастрыкин взял дело об истязании девочки в Талдоме под личный контроль

22:24 24.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ / Перейти в фотобанкОбстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды предположительно 3-4 лет
Обстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды предположительно 3-4 лет - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Было возбуждено уголовное дело об истязании.
Допрос матери истощенной девочки из Подмосковья - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 14:51
Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки
"Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль", - говорится в сообщении, в котором перечисляется ряд происшествий в субъектах РФ, среди них – ситуация с истощенной девочкой.
 
Ксения МишоноваСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинТалдомПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния