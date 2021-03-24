https://ria.ru/20210324/kontrol-1602725853.html
Бастрыкин взял дело об истязании девочки в Талдоме под личный контроль
Бастрыкин взял дело об истязании девочки в Талдоме под личный контроль
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме, сообщается на... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:24
2021-03-24T22:24
2021-03-24T22:24
ксения мишонова
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
талдом
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602644964_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_18afe6639b720340fb4e80751734b432.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Было возбуждено уголовное дело об истязании."Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль", - говорится в сообщении, в котором перечисляется ряд происшествий в субъектах РФ, среди них – ситуация с истощенной девочкой.
https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html
талдом
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602644964_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1d6cc25497071718334134ff1e2c0bed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, талдом, происшествия