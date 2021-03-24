https://ria.ru/20210324/kontrol-1602725853.html

Бастрыкин взял дело об истязании девочки в Талдоме под личный контроль

Бастрыкин взял дело об истязании девочки в Талдоме под личный контроль

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме, сообщается на... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T22:24

2021-03-24T22:24

2021-03-24T22:24

ксения мишонова

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

талдом

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела об истязании девочки, найденной полицейскими в Талдоме, сообщается на сайте ведомства.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена. Было возбуждено уголовное дело об истязании."Ход и результаты расследования уголовных дел поставлены Александром Бастрыкиным на личный контроль", - говорится в сообщении, в котором перечисляется ряд происшествий в субъектах РФ, среди них – ситуация с истощенной девочкой.

https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html

талдом

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ксения мишонова, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, талдом, происшествия