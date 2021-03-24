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Украинский депутат пожаловался на воцарившийся в стране хаос
Украинский депутат пожаловался на воцарившийся в стране хаос
Бывший заместитель Генерального прокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин пожаловался на беззаконие в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T21:25
2021-03-24T21:25
верховная рада украины
украина
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший заместитель Генерального прокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин пожаловался на беззаконие в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый независимый".Депутат считает, что "антинародная власть", уничтожающая бизнес, предприятия, а также свободу слова, тоже не ощущает себя защищенной. При этом руководство государства ничего не может с этим поделать, поскольку "само спровоцировало такую ситуацию". По его словам, в стране забыли и о слове Конституция."Потому что, к сожалению, сегодня Конституция Украины не защищает ни государство Украина, ни граждан этого государства", — пояснил народный избранник.Кузьмин указал на катастрофический рост цен, тарифов, отсутствие роста пенсий и зарплат, а также закрытие предприятий "под предлогом борьбы с пандемией". По его мнению, разгул преступности в стране ничем не объясним. Он добавил, что правоохранительные органы не борются с беззаконием, а преследуют инакомыслящих и оппозиционных политиков.
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верховная рада украины, украина

Украинский депутат пожаловался на воцарившийся в стране хаос

21:25 24.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские радикалы в Киеве
Украинские радикалы в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший заместитель Генерального прокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин пожаловался на беззаконие в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый независимый".
"Вы посмотрите, сегодня в стране отсутствует напрочь понятие законности, ну вы же это чувствуете наверняка. На себе каждый прочувствовал. Нет законности, и ощущения защищенности законом тоже нет ни у кого", — сказал Кузьмин.
Депутат считает, что "антинародная власть", уничтожающая бизнес, предприятия, а также свободу слова, тоже не ощущает себя защищенной. При этом руководство государства ничего не может с этим поделать, поскольку "само спровоцировало такую ситуацию". По его словам, в стране забыли и о слове Конституция.
"Потому что, к сожалению, сегодня Конституция Украины не защищает ни государство Украина, ни граждан этого государства", — пояснил народный избранник.
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Кузьмин указал на катастрофический рост цен, тарифов, отсутствие роста пенсий и зарплат, а также закрытие предприятий "под предлогом борьбы с пандемией". По его мнению, разгул преступности в стране ничем не объясним. Он добавил, что правоохранительные органы не борются с беззаконием, а преследуют инакомыслящих и оппозиционных политиков.
 
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