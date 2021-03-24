https://ria.ru/20210324/khaos-1602721595.html

Украинский депутат пожаловался на воцарившийся в стране хаос

Украинский депутат пожаловался на воцарившийся в стране хаос

Бывший заместитель Генерального прокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин пожаловался на беззаконие в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T21:25

2021-03-24T21:25

2021-03-24T21:25

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Бывший заместитель Генерального прокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин пожаловался на беззаконие в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала "Первый независимый".Депутат считает, что "антинародная власть", уничтожающая бизнес, предприятия, а также свободу слова, тоже не ощущает себя защищенной. При этом руководство государства ничего не может с этим поделать, поскольку "само спровоцировало такую ситуацию". По его словам, в стране забыли и о слове Конституция."Потому что, к сожалению, сегодня Конституция Украины не защищает ни государство Украина, ни граждан этого государства", — пояснил народный избранник.Кузьмин указал на катастрофический рост цен, тарифов, отсутствие роста пенсий и зарплат, а также закрытие предприятий "под предлогом борьбы с пандемией". По его мнению, разгул преступности в стране ничем не объясним. Он добавил, что правоохранительные органы не борются с беззаконием, а преследуют инакомыслящих и оппозиционных политиков.

https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, украина