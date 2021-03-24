https://ria.ru/20210324/kazn-1602723492.html

В штате Виргиния отменили смертную казнь

В штате Виргиния отменили смертную казнь

Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм подписал законопроект об отмене смертной казни, которая теперь будет заменена пожизненным заключением без... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T21:48

2021-03-24T21:48

2021-03-24T21:50

ральф нортэм

министерство юстиции сша

джо байден

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виргиния

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ВАШИНГТОН, 24 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм подписал законопроект об отмене смертной казни, которая теперь будет заменена пожизненным заключением без возможности условно-досрочного освобождения. Трансляция этого события велась в аккаунте губернатора в Facebook.Таким образом, Виргиния стала 23-м по счету штатом, отказавшимся от применения смертной казни на своей территории. До сих пор она являлась лидером по числу проведенных в исполнение смертных приговоров. Согласно данным американских СМИ, за все время существования Виргинии, в том числе в статусе британской колонии, ее власти казнили почти 1,4 тысячи человек.Новый закон заменяет смертную казнь пожизненным заключением без права на условно-досрочное освобождение.В январе текущего года более ста американских правоохранителей, генпрокуроров и прокуроров, судей и сотрудников министерства юстиции США призвали президента США Джо Байдена как можно скорее отменить смертную казнь в США на федеральном уровне. Американский лидер в ходе своей предвыборной кампании ранее выражал приверженность отмене этой разновидности наказания в рамках одной из своих будущих реформ.В июле 2020 года Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.Восстановление федеральной смертной казни имело символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей. Однако в 2020 году федеральные власти в США впервые в истории страны привели в исполнение больше смертных приговоров, чем отдельные штаты вместе взятые, свидетельствовали данные из ежегодного отчета организации Death Penalty Information Center.

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/kazn-1585724217.html

https://ria.ru/20210317/kazn-1601644632.html

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ральф нортэм, министерство юстиции сша, джо байден, индиана, виргиния, сша, в мире