https://ria.ru/20210324/karantin-1602727332.html

В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины

В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины

В федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии с 1 по 6 апреля будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T22:39

2021-03-24T22:39

2021-03-24T23:56

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ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. В федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии с 1 по 6 апреля будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил в среду глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер.Ранее кабмин республики принял решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе. В настоящий момент хуже всего обстоят дела в восточной части Австрии, причина - разгул британской мутации, из-за чего ситуация в больницах, в особенности в отделениях интенсивной терапии близка к критической."Мы хотим в этот короткий период (с 1 по 6 апреля), во-первых, закрыть предприятия сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента, во-вторых, закрыть торговлю, за исключением жизненно необходимых - аптек и продуктовых магазинов, вы уже знаете, в-третьих, на этот период нужно будет носить маску типа FFP2 на свежем воздухе там, где много людей. В-четвертых, мы намерены усилить контроль за пригородными пассажирами из регионов риска, например, Чехии, Венгрии, то есть им нужно будет делать не один, а два теста в неделю, также усилить контроль на границах", - заявил Аншобер на пресс-конференции.Он добавил, что на этот период власти также намерены сделать обязательным ношение маски типа FFP2 в офисах и помещениях, где находится более одного человека, а также еженедельно проводить тестирование сотрудников. Также будут действовать круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины, к таковым, помимо прочих, относится прогулка.По словам министра, закроются и музеи. Что касается школьного обучения, то после пасхальных каникул школьники перейдут на дистанционное обучение, а вернуться в школы смогут, сдав ПЦР-тест на коронавирус.

https://ria.ru/20210324/magaziny-1602724237.html

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коронавирус covid-19, коронавирусы, чехия, австрия, венгрия, в мире