Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210324/karantin-1602727332.html
В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины
В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины
В федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии с 1 по 6 апреля будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:39
2021-03-24T23:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
чехия
австрия
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569799431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53a2984bc6e54f0c51db385629713b94.jpg
ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. В федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии с 1 по 6 апреля будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил в среду глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер.Ранее кабмин республики принял решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе. В настоящий момент хуже всего обстоят дела в восточной части Австрии, причина - разгул британской мутации, из-за чего ситуация в больницах, в особенности в отделениях интенсивной терапии близка к критической."Мы хотим в этот короткий период (с 1 по 6 апреля), во-первых, закрыть предприятия сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента, во-вторых, закрыть торговлю, за исключением жизненно необходимых - аптек и продуктовых магазинов, вы уже знаете, в-третьих, на этот период нужно будет носить маску типа FFP2 на свежем воздухе там, где много людей. В-четвертых, мы намерены усилить контроль за пригородными пассажирами из регионов риска, например, Чехии, Венгрии, то есть им нужно будет делать не один, а два теста в неделю, также усилить контроль на границах", - заявил Аншобер на пресс-конференции.Он добавил, что на этот период власти также намерены сделать обязательным ношение маски типа FFP2 в офисах и помещениях, где находится более одного человека, а также еженедельно проводить тестирование сотрудников. Также будут действовать круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины, к таковым, помимо прочих, относится прогулка.По словам министра, закроются и музеи. Что касается школьного обучения, то после пасхальных каникул школьники перейдут на дистанционное обучение, а вернуться в школы смогут, сдав ПЦР-тест на коронавирус.
https://ria.ru/20210324/magaziny-1602724237.html
чехия
австрия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569799431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc8d8754009373a9f5012256e69c38ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, чехия, австрия, венгрия, в мире

В Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины

22:39 24.03.2021 (обновлено: 23:56 24.03.2021)
 
© AP Photo / Kerstin JoenssonАвстрийские полицейские в провинции Зальцбург
Австрийские полицейские в провинции Зальцбург - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Kerstin Joensson
Читать ria.ru в
ВЕНА, 24 мар - РИА Новости. В федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии с 1 по 6 апреля будет действовать новый жесткий карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом, заявил в среду глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер.
Ранее кабмин республики принял решение смягчать и ужесточать ограничительные меры из-за коронавируса исходя из ситуации в конкретном регионе. В настоящий момент хуже всего обстоят дела в восточной части Австрии, причина - разгул британской мутации, из-за чего ситуация в больницах, в особенности в отделениях интенсивной терапии близка к критической.
Прохожие на улице Кертнерштрассе в Вене - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 22:09Распространение коронавируса
Австрия вводит запрет на посещение магазинов без теста на коронавирус
"Мы хотим в этот короткий период (с 1 по 6 апреля), во-первых, закрыть предприятия сферы услуг, где предусмотрен контакт с телом клиента, во-вторых, закрыть торговлю, за исключением жизненно необходимых - аптек и продуктовых магазинов, вы уже знаете, в-третьих, на этот период нужно будет носить маску типа FFP2 на свежем воздухе там, где много людей. В-четвертых, мы намерены усилить контроль за пригородными пассажирами из регионов риска, например, Чехии, Венгрии, то есть им нужно будет делать не один, а два теста в неделю, также усилить контроль на границах", - заявил Аншобер на пресс-конференции.
Он добавил, что на этот период власти также намерены сделать обязательным ношение маски типа FFP2 в офисах и помещениях, где находится более одного человека, а также еженедельно проводить тестирование сотрудников. Также будут действовать круглосуточное ограничение на выход из дома без уважительной причины, к таковым, помимо прочих, относится прогулка.
По словам министра, закроются и музеи. Что касается школьного обучения, то после пасхальных каникул школьники перейдут на дистанционное обучение, а вернуться в школы смогут, сдав ПЦР-тест на коронавирус.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧехияАвстрияВенгрияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния