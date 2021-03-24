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Меркель признала ошибкой решение о пятидневных пасхальных праздниках
Меркель признала ошибкой решение о пятидневных пасхальных праздниках
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила решение о продленных пасхальных праздниках, сообщило издание Bild. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T14:07
2021-03-24T16:15
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила решение о продленных пасхальных праздниках, сообщило издание Bild.По информации СМИ, на экстренно созванном онлайн-совещании Меркель с главами регионов она отменила решение о продленных праздниках 1-5 апреля, принятое для борьбы с распространением коронавируса. Как пишет газета, Меркель заявила участникам встречи, что берет ответственность на себя за принятое ранее решение."Я решилась на эту встречу, потому что утром я решила не вводить необходимые распоряжения по согласованным в понедельник дополнительным пасхальным выходным, а отменить их", - заявила она после экстренного совещания с главами регионов, которое состоялось на фоне критики последних решений властей.Меркель отметила, что введение длинных выходных поднимало много дополнительных вопросов, которые в короткие сроки нельзя решить так, "как было бы необходимо".Она добавила, что понимает, что произошедшее внесло "неопределенность". "Я очень сожалею об этом и за это я прошу граждан о прощении", - добавила она.В понедельник власти ФРГ ввели продленные пасхальные праздники, вместо праздничных выходных 2, 4 и 5 апреля (Страстная пятница и Пасха) граждане могли бы отдыхать с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля должны были оставаться закрытыми даже супермаркеты, а гражданам запрещены были бы встречи с участием больше 5 человек. По замыслу властей, эти продленные праздники должны "сломить" третью волну пандемии в стране.Такое решение вызвало резкую критику оппозиционных партий. Некоторые призвали к дебатам, некоторые отметили, что политику ограничительных мер необходимо пересмотреть, как и процесс принятия решений по ограничительным мерам - в понедельник переговоры затянулись до глубокой ночи и большинство граждан узнало новости о пасхальной паузе с утра. Сейчас такие решения принимают Меркель и главы регионов, проводя периодические совещания. Затем принятые решения реализуют на практике власти федеральных земель.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, ангела меркель, германия, в мире

Меркель признала ошибкой решение о пятидневных пасхальных праздниках

14:07 24.03.2021 (обновлено: 16:15 24.03.2021)
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 24 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отменила решение о продленных пасхальных праздниках, сообщило издание Bild.
По информации СМИ, на экстренно созванном онлайн-совещании Меркель с главами регионов она отменила решение о продленных праздниках 1-5 апреля, принятое для борьбы с распространением коронавируса. Как пишет газета, Меркель заявила участникам встречи, что берет ответственность на себя за принятое ранее решение.
"Я решилась на эту встречу, потому что утром я решила не вводить необходимые распоряжения по согласованным в понедельник дополнительным пасхальным выходным, а отменить их", - заявила она после экстренного совещания с главами регионов, которое состоялось на фоне критики последних решений властей.
Меркель отметила, что введение длинных выходных поднимало много дополнительных вопросов, которые в короткие сроки нельзя решить так, "как было бы необходимо".
"Во-вторых, скажу откровенно: это только моя личная ошибка. Потому что я, в конце концов, несу всю конечную ответственность по должности", - заявила Меркель, подчеркнув, что "ошибку следует называть ошибкой".
Она добавила, что понимает, что произошедшее внесло "неопределенность". "Я очень сожалею об этом и за это я прошу граждан о прощении", - добавила она.
В понедельник власти ФРГ ввели продленные пасхальные праздники, вместо праздничных выходных 2, 4 и 5 апреля (Страстная пятница и Пасха) граждане могли бы отдыхать с 1 по 5 апреля, при этом 1 и 3 апреля должны были оставаться закрытыми даже супермаркеты, а гражданам запрещены были бы встречи с участием больше 5 человек. По замыслу властей, эти продленные праздники должны "сломить" третью волну пандемии в стране.
Такое решение вызвало резкую критику оппозиционных партий. Некоторые призвали к дебатам, некоторые отметили, что политику ограничительных мер необходимо пересмотреть, как и процесс принятия решений по ограничительным мерам - в понедельник переговоры затянулись до глубокой ночи и большинство граждан узнало новости о пасхальной паузе с утра. Сейчас такие решения принимают Меркель и главы регионов, проводя периодические совещания. Затем принятые решения реализуют на практике власти федеральных земель.
 
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