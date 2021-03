https://ria.ru/20210324/kanal-1602579985.html

Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение в Суэцком канале

Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение в Суэцком канале

Следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по нему, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:08

2021-03-24T09:08

2021-03-24T11:55

суэцкий канал

роттердам

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602602279_0:93:1024:669_1920x0_80_0_0_003df6795da8648d3f336d69e5cf1c40.jpg

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по нему, сообщило агентство Блумберг.В "пробке" заблокированы около сотни судов.Тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line заявила, что Ever Given застрял случайно, отклонившись от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.По словам оператора судна Bernhard Schulte Shipmanagement, экипажу ничего не угрожает, сообщений о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. За день это успевают сделать около 50 судов.

https://ria.ru/20210208/podlodka-1596466230.html

суэцкий канал

роттердам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суэцкий канал, роттердам, в мире