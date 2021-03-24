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Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение в Суэцком канале
Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение в Суэцком канале
Следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по нему, сообщило агентство Блумберг. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T09:08
2021-03-24T11:55
суэцкий канал
роттердам
в мире
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по нему, сообщило агентство Блумберг.В "пробке" заблокированы около сотни судов.Тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line заявила, что Ever Given застрял случайно, отклонившись от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.По словам оператора судна Bernhard Schulte Shipmanagement, экипажу ничего не угрожает, сообщений о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. За день это успевают сделать около 50 судов.
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суэцкий канал, роттердам, в мире

Севший на мель контейнеровоз перекрыл движение в Суэцком канале

09:08 24.03.2021 (обновлено: 11:55 24.03.2021)
 
© REUTERS / Suez Canal AuthorityКонтейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале
Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© REUTERS / Suez Canal Authority
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Следовавший из Китая в Роттердам контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по нему, сообщило агентство Блумберг.
В "пробке" заблокированы около сотни судов.
Тайваньская компания-фрахтователь Evergreen Line заявила, что Ever Given застрял случайно, отклонившись от курса из-за внезапно поднявшегося сильного ветра.
По словам оператора судна Bernhard Schulte Shipmanagement, экипажу ничего не угрожает, сообщений о пострадавших или загрязнении акватории не поступало.
Суэцкий канал — один из самых загруженных морских торговых путей в мире, его длина составляет 160 километров, ширина — до 250 метров, глубина — до 20. Он соединяет Средиземное и Красное моря и позволяет водному транспорту проходить в обе стороны между Европой и Азией без огибания Африки. За день это успевают сделать около 50 судов.
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