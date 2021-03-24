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"Новая газета" планирует подать иск против Кадырова
"Новая газета" планирует подать иск против Кадырова
"Новая газета" планирует подать иск против главы Чечни Рамзана Кадырова, но только после того, как он сам обратится в суд, сообщил РИА Новости главный редактор... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:53
2021-03-24T20:53
чеченская республика (чечня)
новая газета
рамзан кадыров
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Новая газета" планирует подать иск против главы Чечни Рамзана Кадырова, но только после того, как он сам обратится в суд, сообщил РИА Новости главный редактор издания Дмитрий Муратов.Ранее в пресс-службе "Новой газеты" заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса."Последовательность наших действий такова. Мы читали комментарий господина Кадырова, что вроде это ему советовали подать в суд, а не нам. Поэтому мы, безусловно, пропустим главу одного из российских регионов вперед в этой очереди, и мы ждем его искового требования, поскольку оно связано с вопросом по существу изложенных в расследовании фактов о массовых казнях. После этого, поскольку 71% читателей газеты из 25 тысяч проголосовавших высказался, что мы не должны оставлять бесследным обвинения в том, что мы, например, являемся иностранным агентом, то после иска Кадырова мы, скорее всего, подадим свой", - рассказал Муратов, добавив, что в приоритете спор по существу дела."Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений. Кадыров заявил, что Сулейман Гезмахмаев, рассказавший "Новой газете" о якобы внесудебных расправах, выдумал историю для получения убежища в Европе.Комментируя РИА Новости это заявление Кадырова, Муратов отметил, что автор статьи записала показания свидетеля в полном соответствии с российским законодательством."В материале Елены Милашиной прямо сказано, что это записано в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, все показания свидетеля, который их дал, с именем, фамилией, отечеством, видео и аудиофиксацией. Добавить к этому нечего", - рассказал он.В пресс-службе издания также отметили, что расследование ведется уже три года."Разумеется, все проверялось. Что касается выдумок - мы очень ждем встречи с Рамзаном Ахматовичем в суде, где представим все факты и выслушаем подтверждения "выдумок", - отметили в пресс-службе издания.После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.В ответ глава Чечни заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.
https://ria.ru/20210324/chechnya-1602675696.html
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чеченская республика (чечня), новая газета , рамзан кадыров, происшествия

"Новая газета" планирует подать иск против Кадырова

20:53 24.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧРРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. "Новая газета" планирует подать иск против главы Чечни Рамзана Кадырова, но только после того, как он сам обратится в суд, сообщил РИА Новости главный редактор издания Дмитрий Муратов.
Ранее в пресс-службе "Новой газеты" заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.
"Последовательность наших действий такова. Мы читали комментарий господина Кадырова, что вроде это ему советовали подать в суд, а не нам. Поэтому мы, безусловно, пропустим главу одного из российских регионов вперед в этой очереди, и мы ждем его искового требования, поскольку оно связано с вопросом по существу изложенных в расследовании фактов о массовых казнях. После этого, поскольку 71% читателей газеты из 25 тысяч проголосовавших высказался, что мы не должны оставлять бесследным обвинения в том, что мы, например, являемся иностранным агентом, то после иска Кадырова мы, скорее всего, подадим свой", - рассказал Муратов, добавив, что в приоритете спор по существу дела.
"Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений. Кадыров заявил, что Сулейман Гезмахмаев, рассказавший "Новой газете" о якобы внесудебных расправах, выдумал историю для получения убежища в Европе.
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Комментируя РИА Новости это заявление Кадырова, Муратов отметил, что автор статьи записала показания свидетеля в полном соответствии с российским законодательством.
"В материале Елены Милашиной прямо сказано, что это записано в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, все показания свидетеля, который их дал, с именем, фамилией, отечеством, видео и аудиофиксацией. Добавить к этому нечего", - рассказал он.
В пресс-службе издания также отметили, что расследование ведется уже три года.
"Разумеется, все проверялось. Что касается выдумок - мы очень ждем встречи с Рамзаном Ахматовичем в суде, где представим все факты и выслушаем подтверждения "выдумок", - отметили в пресс-службе издания.
После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.
В ответ глава Чечни заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.
Табличка у входа в редакцию Новой газеты - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
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Чеченская республика (Чечня)Новая газетаРамзан КадыровПроисшествия
 
 
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