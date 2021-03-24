https://ria.ru/20210324/iphone-1602655429.html
В iPhone 13 изменят элемент дизайна, раздражающий пользователей
В iPhone 13 изменят элемент дизайна, раздражающий пользователей
Новое поколение iPhone получит уменьшенный экранный вырез. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:33
2021-03-24T15:33
2021-03-24T15:33
наука
apple iphone
apple
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583176337_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ff972ea61fcf45460882e838399ac0d4.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новое поколение iPhone получит уменьшенный экранный вырез. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдеров.Сетевые информаторы показали стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s) в трех размерах — 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик был перемещен в верхнюю панель.Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в Apple планируют изменить компоновку системы Face ID, ради которой и сохраняется массивный экранный вырез. Вместе с этим смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.Впервые экранный вырез появился в iPhone X, который был представлен в 2017 году. С тех пор площадь "челки" не уменьшалась в новых моделях, тогда как Android-смартфоны оснащаются гораздо более компактными вырезами.
https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/05/1583176337_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dd7150e4fa5a5c61580c685155899621.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple, технологии