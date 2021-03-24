https://ria.ru/20210324/iphone-1602655429.html

В iPhone 13 изменят элемент дизайна, раздражающий пользователей

В iPhone 13 изменят элемент дизайна, раздражающий пользователей

Новое поколение iPhone получит уменьшенный экранный вырез. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдеров. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:33

2021-03-24T15:33

2021-03-24T15:33

наука

apple iphone

apple

технологии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Новое поколение iPhone получит уменьшенный экранный вырез. Об этом сообщает MacRumors со ссылкой на инсайдеров.Сетевые информаторы показали стеклянные панели для смартфона iPhone 13 (12s) в трех размерах — 5,4, 6,1 и 6,7 дюйма. Вырез заметно меньше из-за того, что разговорный динамик был перемещен в верхнюю панель.Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в Apple планируют изменить компоновку системы Face ID, ради которой и сохраняется массивный экранный вырез. Вместе с этим смартфон получит экран с частотой обновления изображения 120 Гц.Впервые экранный вырез появился в iPhone X, который был представлен в 2017 году. С тех пор площадь "челки" не уменьшалась в новых моделях, тогда как Android-смартфоны оснащаются гораздо более компактными вырезами.

https://ria.ru/20210319/apple-1602005156.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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