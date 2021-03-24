https://ria.ru/20210324/intel-1602623851.html
Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
Переход на 7-нанометровый техпроцесс в производстве процессоров Intel состоится в 2023 году. Планами по сокращению отставания от конкурентов поделились в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:59
2021-03-24T12:59
2021-03-24T12:59
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технологии
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Переход на 7-нанометровый техпроцесс в производстве процессоров Intel состоится в 2023 году. Планами по сокращению отставания от конкурентов поделились в американской компании.Первым поколением процессоров, которые перейдут на новый техпроцесс, станет Meteor Lake. Литография для выпуска 7-нанометрового кристалла будет освоена в производстве во второй половине 2021 года, после чего начнется его тестирование. А вот серийные мобильные и десктопные процессоры появятся лишь в 2023 году. Среди подрядчиков в производстве чипов называются TSMC и Samsung.Помимо более тонкого техпроцесса, чипы Meteor Lake будут отличаться гибридной архитектурой, которая совместит высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Ожидается, что эти чипы получат совместимость с сокетом LGA 1700.Intel значительно отстал от своего главного конкурента AMD, который уплотнил размещение транзисторов еще в 2019 году. Актуальное поколение процессоров Intel Rocket Lake используют 14-нанометровый техпроцесс.
https://ria.ru/20210319/intel-1601975009.html
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samsung, intel corporation, amd, inc., технологии