https://ria.ru/20210324/intel-1602623851.html

Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году

Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году

Переход на 7-нанометровый техпроцесс в производстве процессоров Intel состоится в 2023 году. Планами по сокращению отставания от конкурентов поделились в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:59

2021-03-24T12:59

2021-03-24T12:59

наука

samsung

intel corporation

amd, inc.

технологии

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Переход на 7-нанометровый техпроцесс в производстве процессоров Intel состоится в 2023 году. Планами по сокращению отставания от конкурентов поделились в американской компании.Первым поколением процессоров, которые перейдут на новый техпроцесс, станет Meteor Lake. Литография для выпуска 7-нанометрового кристалла будет освоена в производстве во второй половине 2021 года, после чего начнется его тестирование. А вот серийные мобильные и десктопные процессоры появятся лишь в 2023 году. Среди подрядчиков в производстве чипов называются TSMC и Samsung.Помимо более тонкого техпроцесса, чипы Meteor Lake будут отличаться гибридной архитектурой, которая совместит высокопроизводительные и энергоэффективные ядра. Ожидается, что эти чипы получат совместимость с сокетом LGA 1700.Intel значительно отстал от своего главного конкурента AMD, который уплотнил размещение транзисторов еще в 2019 году. Актуальное поколение процессоров Intel Rocket Lake используют 14-нанометровый техпроцесс.

https://ria.ru/20210319/intel-1601975009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, intel corporation, amd, inc., технологии