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КНР приостановил прием грузов трех российских предприятий из-за COVID-19
КНР приостановил прием грузов трех российских предприятий из-за COVID-19
Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий из-за обнаруженного коронавируса на упаковках... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T06:10
2021-03-24T06:10
2021-03-24T06:10
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ПЕКИН, 24 мар - РИА Новости. Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий из-за обнаруженного коронавируса на упаковках продуктов водного промысла, сообщает главное таможенное управление КНР.Ведомство уточнило, что меры принимаются в связи с выявлением положительных проб на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешних упаковках в нескольких партиях замороженной кеты и минтая, импортированных из РФ.По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.
https://radiosputnik.ria.ru/20210203/koronavirus-1595928606.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, китай, в мире