https://ria.ru/20210324/gruz-1602572255.html

КНР приостановил прием грузов трех российских предприятий из-за COVID-19

КНР приостановил прием грузов трех российских предприятий из-за COVID-19

Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий из-за обнаруженного коронавируса на упаковках... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T06:10

2021-03-24T06:10

2021-03-24T06:10

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ПЕКИН, 24 мар - РИА Новости. Таможенные органы Китая на неделю приостановили прием импортных деклараций от трех российских предприятий из-за обнаруженного коронавируса на упаковках продуктов водного промысла, сообщает главное таможенное управление КНР.Ведомство уточнило, что меры принимаются в связи с выявлением положительных проб на нуклеиновую кислоту коронавируса на внешних упаковках в нескольких партиях замороженной кеты и минтая, импортированных из РФ.По истечении указанного срока действие соответствующих документов будет автоматически возобновлено.

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/koronavirus-1595928606.html

россия

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, китай, в мире