https://ria.ru/20210324/grunt-1602730250.html

В центре Москвы устранили проседание грунта

В центре Москвы устранили проседание грунта

Проседание грунта на проезжей части в центре Москвы устранено, работа систем водоснабжения не нарушена, движение транспорта в месте инцидента восстановлено,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T23:30

2021-03-24T23:30

2021-03-24T23:30

цао

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Проседание грунта на проезжей части в центре Москвы устранено, работа систем водоснабжения не нарушена, движение транспорта в месте инцидента восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее в префектуре ЦАО (Центральный административный округ Москвы) сообщили РИА Новости о том, что на Поварской улице в районе дома 10 произошел провал грунта на проезжей части, размером около 4 квадратных метров. Пострадавших не было, опасный участок оградили."Проседание дорожного полотна на улице Поварская устранено. Работа систем водоснабжения и водоотведения не нарушена", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение транспорта, частично ограниченное во время работ, полностью восстановлено.

цао

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цао, москва, происшествия