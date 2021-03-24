Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/granata-1602656869.html
В дагестанской школе на уроке ОБЖ взорвалась граната
В дагестанской школе на уроке ОБЖ взорвалась граната
Граната взорвалась на уроке ОБЖ в школе в Хасавюрте, пострадал учитель, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:39
2021-03-24T16:02
республика дагестан
хасавюрт
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
МАХАЧКАЛА, 24 мар – РИА Новости. Граната взорвалась на уроке ОБЖ в школе в Хасавюрте, пострадал учитель, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.По версии следствия, во вторник в общеобразовательной школе №10 Хасавюрта "во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности при демонстрации способа разбора гранаты в момент откручивания запала произошла его детонация". Учитель "получил рваное ранение кисти правой руки" и был отправлен в больницу."По факту халатности должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.Следствие считает, что ненадлежащее исполнение должностными лицами школы своих обязанностей "вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе вызвало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних".По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, "учителю оторвало четыре фаланги пальцев, дети не пострадали".После инцидента проверку организовала прокуратура Хасавюрта, которая, в том числе, выяснит, "каким образом учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты оказался среди учебно-технической базы школы", говорится в сообщении регионального надзорного ведомства."Кроме того, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности использования учебного инвентаря во всех образовательных учреждениях города", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20210303/ozhogi-1599784714.html
https://ria.ru/20210323/granata-1602523161.html
хасавюрт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, хасавюрт, происшествия

В дагестанской школе на уроке ОБЖ взорвалась граната

15:39 24.03.2021 (обновлено: 16:02 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 24 мар – РИА Новости. Граната взорвалась на уроке ОБЖ в школе в Хасавюрте, пострадал учитель, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.
По версии следствия, во вторник в общеобразовательной школе №10 Хасавюрта "во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности при демонстрации способа разбора гранаты в момент откручивания запала произошла его детонация". Учитель "получил рваное ранение кисти правой руки" и был отправлен в больницу.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 16:56
В Пскове две студентки получили ожоги глаз на занятии по химии
"По факту халатности должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
Следствие считает, что ненадлежащее исполнение должностными лицами школы своих обязанностей "вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе вызвало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних".
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, "учителю оторвало четыре фаланги пальцев, дети не пострадали".
После инцидента проверку организовала прокуратура Хасавюрта, которая, в том числе, выяснит, "каким образом учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты оказался среди учебно-технической базы школы", говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.
"Кроме того, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности использования учебного инвентаря во всех образовательных учреждениях города", - добавили в прокуратуре.
Команда игроков в страйкбол - РИА Новости, 1920, 23.03.2021
23 марта, 17:42
В Москве дети пострадали от взрыва страйкбольной гранаты
 
Республика ДагестанХасавюртПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:52В Киеве заявили об угрозе экономической катастрофы из-за конфликта с КНР
04:52В Госдуме призвали Евросоюз прекратить "вопль" по земле в Крыму
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
Лента новостейМолния