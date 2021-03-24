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В дагестанской школе на уроке ОБЖ взорвалась граната
В дагестанской школе на уроке ОБЖ взорвалась граната
Граната взорвалась на уроке ОБЖ в школе в Хасавюрте, пострадал учитель, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:39
2021-03-24T15:39
2021-03-24T16:02
республика дагестан
хасавюрт
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 24 мар – РИА Новости. Граната взорвалась на уроке ОБЖ в школе в Хасавюрте, пострадал учитель, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.По версии следствия, во вторник в общеобразовательной школе №10 Хасавюрта "во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности при демонстрации способа разбора гранаты в момент откручивания запала произошла его детонация". Учитель "получил рваное ранение кисти правой руки" и был отправлен в больницу."По факту халатности должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.Следствие считает, что ненадлежащее исполнение должностными лицами школы своих обязанностей "вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе вызвало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних".По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, "учителю оторвало четыре фаланги пальцев, дети не пострадали".После инцидента проверку организовала прокуратура Хасавюрта, которая, в том числе, выяснит, "каким образом учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты оказался среди учебно-технической базы школы", говорится в сообщении регионального надзорного ведомства."Кроме того, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности использования учебного инвентаря во всех образовательных учреждениях города", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20210303/ozhogi-1599784714.html
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республика дагестан, хасавюрт, происшествия
МАХАЧКАЛА, 24 мар – РИА Новости.
Граната взорвалась на уроке ОБЖ в школе в Хасавюрте
, пострадал учитель, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Дагестану.
По версии следствия, во вторник в общеобразовательной школе №10 Хасавюрта "во время проведения дополнительного практического занятия по основам безопасности и жизнедеятельности при демонстрации способа разбора гранаты в момент откручивания запала произошла его детонация". Учитель "получил рваное ранение кисти правой руки" и был отправлен в больницу.
"По факту халатности должностных лиц образовательного учреждения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", – говорится в сообщении.
Следствие считает, что ненадлежащее исполнение должностными лицами школы своих обязанностей "вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе вызвало угрозу жизни и здоровья несовершеннолетних".
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, "учителю оторвало четыре фаланги пальцев, дети не пострадали".
После инцидента проверку организовала прокуратура Хасавюрта, которая, в том числе, выяснит, "каким образом учебно-имитационный запал военно-учебной гранаты оказался среди учебно-технической базы школы", говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.
"Кроме того, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства о безопасности использования учебного инвентаря во всех образовательных учреждениях города", - добавили в прокуратуре.