https://ria.ru/20210324/gaz-1602698508.html

Польское СМИ объяснило, почему Варшава не откажется от российского газа

Польское СМИ объяснило, почему Варшава не откажется от российского газа

Польша не сможет отказаться от поставок газа из России из-за цен и отсутствия конкурентов у "Газпрома", пишет журналист издания Myśl Polska Анджей Щесняк. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:32

2021-03-24T18:32

2021-03-24T18:32

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газпром

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Польша не сможет отказаться от поставок газа из России из-за цен и отсутствия конкурентов у "Газпрома", пишет журналист издания Myśl Polska Анджей Щесняк. Автор отметил, что тема цены на российское сырье в Польше "овеяна мифами", а в СМИ уже несколько лет продолжается кампания с целью убедить людей в том, что газ из России "чудовищно" дорогой. Он добавил, что даже глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский — "высшая инстанция в польской политике" — заявил, что якобы американский газ даже несмотря на транспортировку и переработку оказывается на треть дешевле российского. "Эти утверждения не сопровождаются доказательствами, подсчетами, статистическими данными", — отметил журналист. Щесняк подчеркнул, что заявление Качиньского опровергается практикой — тем, что "Газпром" остается крупнейшим поставщиком газа в Европе. Щесняк привел в пример заявление главы немецкой компании "Юнипер" Клауса Шефера о том, что цены на американский газ в полтора раза выше средней цены в Европе. Журналист также обратился к российской и американской статистике, отметив при этом, что в Польше засекречены сведения о стоимости импортированного газа. "Сравнение средних цен в 2020 году выглядит шокирующим: американский СПГ, поставляемый в Польшу, был практически вдвое (точнее, на 97%) дороже российского сырья", — написал Щесняк. Он подчеркнул, что в отдельные месяцы разница в цене достигала трехкратной величины, а американский газ не реагировал на сезонность, и летом стоил даже дороже, чем зимой. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html

https://ria.ru/20210318/potok-1601740862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, газпром, польша, сша, в мире, экономика