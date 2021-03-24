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Польское СМИ объяснило, почему Варшава не откажется от российского газа
Польское СМИ объяснило, почему Варшава не откажется от российского газа
Польша не сможет отказаться от поставок газа из России из-за цен и отсутствия конкурентов у "Газпрома", пишет журналист издания Myśl Polska Анджей Щесняк. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:32
2021-03-24T18:32
россия
газпром
польша
сша
в мире
экономика
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Польша не сможет отказаться от поставок газа из России из-за цен и отсутствия конкурентов у "Газпрома", пишет журналист издания Myśl Polska Анджей Щесняк. Автор отметил, что тема цены на российское сырье в Польше "овеяна мифами", а в СМИ уже несколько лет продолжается кампания с целью убедить людей в том, что газ из России "чудовищно" дорогой. Он добавил, что даже глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский — "высшая инстанция в польской политике" — заявил, что якобы американский газ даже несмотря на транспортировку и переработку оказывается на треть дешевле российского. "Эти утверждения не сопровождаются доказательствами, подсчетами, статистическими данными", — отметил журналист. Щесняк подчеркнул, что заявление Качиньского опровергается практикой — тем, что "Газпром" остается крупнейшим поставщиком газа в Европе. Щесняк привел в пример заявление главы немецкой компании "Юнипер" Клауса Шефера о том, что цены на американский газ в полтора раза выше средней цены в Европе. Журналист также обратился к российской и американской статистике, отметив при этом, что в Польше засекречены сведения о стоимости импортированного газа. "Сравнение средних цен в 2020 году выглядит шокирующим: американский СПГ, поставляемый в Польшу, был практически вдвое (точнее, на 97%) дороже российского сырья", — написал Щесняк. Он подчеркнул, что в отдельные месяцы разница в цене достигала трехкратной величины, а американский газ не реагировал на сезонность, и летом стоил даже дороже, чем зимой. Полный текст читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210303/potok-1599682366.html
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россия, газпром, польша, сша, в мире, экономика

Польское СМИ объяснило, почему Варшава не откажется от российского газа

18:32 24.03.2021
 
© Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Виталий Тимкив
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Польша не сможет отказаться от поставок газа из России из-за цен и отсутствия конкурентов у "Газпрома", пишет журналист издания Myśl Polska Анджей Щесняк.
Автор отметил, что тема цены на российское сырье в Польше "овеяна мифами", а в СМИ уже несколько лет продолжается кампания с целью убедить людей в том, что газ из России "чудовищно" дорогой.
"При этом аккуратно замалчивался вопрос, кто довел до того, что Польша платила за него больше всех в Европе", — заметил Щесняк.
Он добавил, что даже глава партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский — "высшая инстанция в польской политике" — заявил, что якобы американский газ даже несмотря на транспортировку и переработку оказывается на треть дешевле российского.
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"Эти утверждения не сопровождаются доказательствами, подсчетами, статистическими данными", — отметил журналист.
Щесняк подчеркнул, что заявление Качиньского опровергается практикой — тем, что "Газпром" остается крупнейшим поставщиком газа в Европе.
"Его сырье не имеет в регионе конкурентов прежде всего по цене, но также по доступности в тот момент, когда он требуется", — объяснил автор.
Щесняк привел в пример заявление главы немецкой компании "Юнипер" Клауса Шефера о том, что цены на американский газ в полтора раза выше средней цены в Европе.
Журналист также обратился к российской и американской статистике, отметив при этом, что в Польше засекречены сведения о стоимости импортированного газа.
"Сравнение средних цен в 2020 году выглядит шокирующим: американский СПГ, поставляемый в Польшу, был практически вдвое (точнее, на 97%) дороже российского сырья", — написал Щесняк.
Он подчеркнул, что в отдельные месяцы разница в цене достигала трехкратной величины, а американский газ не реагировал на сезонность, и летом стоил даже дороже, чем зимой.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>
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