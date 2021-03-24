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Замглавы Минцифры назначили председателем форума ВВУИО в 2021 году
Замглавы Минцифры назначили председателем форума ВВУИО в 2021 году
Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин назначен председателем Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в рамках... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:25
2021-03-24T22:27
россия
максим паршин
международный союз электросвязи
оон
технологии
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин назначен председателем Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в рамках официального назначения Российской Федерации председательствующей страной ВВУИО в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства."Форум ВВУИО — это именно тот формат, где представители всех заинтересованных сторон могут собраться в широком составе для определения тенденций, приоритетов и инноваций с целью ускорить выполнение повестки дня "ИКТ в целях развития", — выступил Паршин с приветственным словом, подчеркнув неотъемлемый вклад ВВУИО в развитие цифровой повестки.Замглавы Минцифры поделился опытом России в условиях пандемии, а также отметил значительный рост распространения онлайн-формата многих административных процедур и перевод в электронный вид множества государственных сервисов для поддержки граждан и бизнеса.Форум ВВУИО — крупнейшее в мире собрание, посвященное развитию информационно-коммуникационных технологий и направленное на ускорение устойчивого развития в соответствии с направлениями деятельности ВВУИО. По инициативе Международного союза электросвязи форум проводится ежегодно с 2009 года. Форум проходит под эгидой ООН.
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россия, максим паршин, международный союз электросвязи, оон, технологии

Замглавы Минцифры назначили председателем форума ВВУИО в 2021 году

22:25 24.03.2021 (обновлено: 22:27 24.03.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой МинкомсвязиЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Паршин - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Минкомсвязи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин назначен председателем Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в рамках официального назначения Российской Федерации председательствующей страной ВВУИО в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства.
"Форум ВВУИО — это именно тот формат, где представители всех заинтересованных сторон могут собраться в широком составе для определения тенденций, приоритетов и инноваций с целью ускорить выполнение повестки дня "ИКТ в целях развития", — выступил Паршин с приветственным словом, подчеркнув неотъемлемый вклад ВВУИО в развитие цифровой повестки.
Замглавы Минцифры поделился опытом России в условиях пандемии, а также отметил значительный рост распространения онлайн-формата многих административных процедур и перевод в электронный вид множества государственных сервисов для поддержки граждан и бизнеса.
Форум ВВУИО — крупнейшее в мире собрание, посвященное развитию информационно-коммуникационных технологий и направленное на ускорение устойчивого развития в соответствии с направлениями деятельности ВВУИО. По инициативе Международного союза электросвязи форум проводится ежегодно с 2009 года. Форум проходит под эгидой ООН.
Кодировка - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
17 марта, 15:54
В Москве пройдет форум по управлению интернетом
 
РоссияМаксим ПаршинМеждународный союз электросвязиООНТехнологии
 
 
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