https://ria.ru/20210324/forum-1602725972.html

Замглавы Минцифры назначили председателем форума ВВУИО в 2021 году

Замглавы Минцифры назначили председателем форума ВВУИО в 2021 году

Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин назначен председателем Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в рамках... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T22:25

2021-03-24T22:25

2021-03-24T22:27

россия

максим паршин

международный союз электросвязи

оон

технологии

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Замглавы Минцифры РФ Максим Паршин назначен председателем Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества (ВВУИО) в рамках официального назначения Российской Федерации председательствующей страной ВВУИО в 2021 году, сообщает пресс-служба ведомства."Форум ВВУИО — это именно тот формат, где представители всех заинтересованных сторон могут собраться в широком составе для определения тенденций, приоритетов и инноваций с целью ускорить выполнение повестки дня "ИКТ в целях развития", — выступил Паршин с приветственным словом, подчеркнув неотъемлемый вклад ВВУИО в развитие цифровой повестки.Замглавы Минцифры поделился опытом России в условиях пандемии, а также отметил значительный рост распространения онлайн-формата многих административных процедур и перевод в электронный вид множества государственных сервисов для поддержки граждан и бизнеса.Форум ВВУИО — крупнейшее в мире собрание, посвященное развитию информационно-коммуникационных технологий и направленное на ускорение устойчивого развития в соответствии с направлениями деятельности ВВУИО. По инициативе Международного союза электросвязи форум проводится ежегодно с 2009 года. Форум проходит под эгидой ООН.

https://ria.ru/20210317/forum-1601668326.html

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россия, максим паршин, международный союз электросвязи, оон, технологии