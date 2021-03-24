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Депутат Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под флагом России
Депутат Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под флагом России
Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с порталом Sobesednik.ru выступила с критикой певицы Манижи, которая представит Россию на... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T03:16
2021-03-24T06:22
little big
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
музыка
госдума рф
елена драпеко
роттердам
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с порталом Sobesednik.ru выступила с критикой певицы Манижи, которая представит Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021 с песней Russian Woman.В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала "снять государственные символы".Парламентарий заявила, что Манижа "не тронула не только ее, но и всех остальных".Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году.Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Ее победа на национальном отборе на Евровидение-2021 вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности. Вокальный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
https://ria.ru/20210318/manizha-1601850598.html
https://ria.ru/20210323/evrovidenie-1602487724.html
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little big, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, госдума рф, елена драпеко, роттердам

Депутат Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под флагом России

03:16 24.03.2021 (обновлено: 06:22 24.03.2021)
 
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с порталом Sobesednik.ru выступила с критикой певицы Манижи, которая представит Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021 с песней Russian Woman.
В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала "снять государственные символы".

"Вот наши олимпийские чемпионы будут выступать без флага России, а эти неизвестно что поющие будут выступать под флагом. Я считаю, нужно отказаться от участия России как государства в этом мероприятии", — отметила Драпеко.

Парламентарий заявила, что Манижа "не тронула не только ее, но и всех остальных".

"Не знаю, кому она до такой степени понравилась. Это не лучшая исполнительница от России", — утверждает депутат.

Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году.
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Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Ее победа на национальном отборе на Евровидение-2021 вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности.
Вокальный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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КультураLittle BigManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияМузыкаГосдума РФЕлена ДрапекоРоттердам
 
 
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