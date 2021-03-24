https://ria.ru/20210324/flag-1602570089.html

Депутат Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под флагом России

Депутат Драпеко потребовала запретить Маниже выступать под флагом России

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с порталом Sobesednik.ru выступила с критикой певицы Манижи, которая представит Россию на... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T03:16

2021-03-24T03:16

2021-03-24T06:22

little big

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

музыка

госдума рф

елена драпеко

роттердам

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с порталом Sobesednik.ru выступила с критикой певицы Манижи, которая представит Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение-2021 с песней Russian Woman.В частности, депутат считает недопустимым, чтобы артистка пела под российским флагом, и призвала "снять государственные символы".Парламентарий заявила, что Манижа "не тронула не только ее, но и всех остальных".Драпеко выразила мнение, что на Евровидение следовало бы отправить группу Little Big, которая должна была представлять Россию на конкурсе в прошлом году.Манижа — российская певица родом из Таджикистана, получившая известность после публикации музыкальных видео в социальных сетях. Ее победа на национальном отборе на Евровидение-2021 вызвала большой резонанс: композицию раскритиковали, в том числе депутаты Госдумы, за "антироссийские" ценности. Вокальный конкурс, который отменили в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

https://ria.ru/20210318/manizha-1601850598.html

https://ria.ru/20210323/evrovidenie-1602487724.html

россия

роттердам

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little big, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, музыка, госдума рф, елена драпеко, роттердам