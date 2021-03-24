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В ФАС оценили новую сделку "Яндекс.Такси" и группы "Везет"
В ФАС оценили новую сделку "Яндекс.Такси" и группы "Везет"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что новая сделка по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов "Везет" может негативно повлиять на уровень... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T16:41
2021-03-24T16:58
россия
яндекс.такси
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что новая сделка по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси, однако согласования по действующему законодательству она не требует, говорится в сообщении регулятора."Заключение сделки Яндекс.Такси/Везет может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 миллионов рублей", - сообщает ФАС.В ФАС также напомнили, что сумма этой сделки составляет 178 миллионов долларов, или более чем 13 миллиардов рублей. При этом служба предлагает сделать обязательными для согласования сделки дороже 7 миллиардов."Разработанные ФАС России поправки в "пятый антимонопольный пакет" предусматривают необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 миллиардов рублей", - напомнил регулятор."Яндекс.Такси" в феврале сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт" за 178 миллионов долларов. Как отметили в компании, в отличие от прежней новая сделка подразумевает покупку лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов, не распространяется на ПО, а балансовая стоимость покупаемых активов попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству - 400 миллионов рублей.В прошлом году "Яндекс" уже пытался купить активы "Везет", но ФАС отказала. Регулятор установил, что в случае осуществления сделки совокупная доля "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% - в границах 19 субъектов РФ и свыше 50% - в границах 32 субъектов РФ.
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россия, яндекс.такси, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

В ФАС оценили новую сделку "Яндекс.Такси" и группы "Везет"

16:41 24.03.2021 (обновлено: 16:58 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобили службы "Яндекс Такси" в Москве
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что новая сделка по покупке компанией "Яндекс.Такси" активов "Везет" может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси, однако согласования по действующему законодательству она не требует, говорится в сообщении регулятора.
"Заключение сделки Яндекс.Такси/Везет может негативно повлиять на уровень экономической концентрации на рынке такси. Однако в соответствии с действующим законодательством сделка не требует согласования с антимонопольным органом, поскольку стоимость активов приобретаемых компаний составляет менее 400 миллионов рублей", - сообщает ФАС.
В ФАС также напомнили, что сумма этой сделки составляет 178 миллионов долларов, или более чем 13 миллиардов рублей. При этом служба предлагает сделать обязательными для согласования сделки дороже 7 миллиардов.
"Разработанные ФАС России поправки в "пятый антимонопольный пакет" предусматривают необходимость согласования сделок, сумма которых превышает 7 миллиардов рублей", - напомнил регулятор.
Логотип службы Яндекс.Такси - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 16:34
Водитель "Яндекс.Такси" отказался везти пассажирку за 160 рублей
"Яндекс.Такси" в феврале сообщила, что покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний "Везёт" за 178 миллионов долларов. Как отметили в компании, в отличие от прежней новая сделка подразумевает покупку лишь части активов "Везет", действует в ограниченном количестве регионов, не распространяется на ПО, а балансовая стоимость покупаемых активов попадает в диапазон, не требующий согласования покупки по российскому законодательству - 400 миллионов рублей.
В прошлом году "Яндекс" уже пытался купить активы "Везет", но ФАС отказала. Регулятор установил, что в случае осуществления сделки совокупная доля "Яндекс.Такси" и группы "Везет" увеличится и составит 70% в географических границах РФ, свыше 80% - в границах 19 субъектов РФ и свыше 50% - в границах 32 субъектов РФ.
 
РоссияЯндекс.ТаксиФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
 
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