https://ria.ru/20210324/evrosoyuz-1602724953.html

США и Евросоюз решили скоординировать действия по политике России

США и Евросоюз решили скоординировать действия по политике России

Соединенные Штаты и Евросоюз решили скоординировать шаги по вопросу отношений с Москвой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике... РИА Новости, 25.03.2021

2021-03-24T22:03

2021-03-24T22:03

2021-03-25T00:52

энтони блинкен

еврокомиссия

нато

китай

турция

в мире

россия

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты и Евросоюз решили скоординировать шаги по вопросу отношений с Москвой, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель."Мы считаем, что Россия выбрала конфронтационное поведение. В связи с этим мы решили действовать вместе, чтобы противостоять этому", — сказал он на пресс-конференции.Ранее Боррель назвал Россию "опасным соседом", которого нужно сдерживать и противодействовать ему. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва подавляет политическое инакомыслие и усиливает внутренние репрессии, а также агрессивно ведет себя за пределами своих территорий, способствуя дестабилизации в соседних государствах. В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала ему заняться проблемами внутри альянса, а после их удачного решения поделиться опытом с Москвой.Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Брюссель. Он уже принял участие в двухдневном заседании глав МИД НАТО и выразил желании провести переговоры с руководителями институтов ЕС. Также Блинкен встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и пообщался с Боррелем. Перед переговорами фон дер Ляйен сообщила, что они коснутся вопросов совместной борьбы с коронавирусом, климата, международной торговли, а также взаимоотношений с Турцией, Китаем и Россией.

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/balbek-1599660576.html

китай

турция

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони блинкен, еврокомиссия, нато, китай, турция, в мире, россия, жозеп боррель, евросоюз, сша