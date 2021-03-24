https://ria.ru/20210324/energetika-1602593121.html

Евгений Грабчак: энергетикам страшны не морозы, а ураганы и скачки погоды

Евгений Грабчак: энергетикам страшны не морозы, а ураганы и скачки погоды

Суровая российская зима всегда была проблемой для энергетиков, но холода их не пугают – сложно сохранить стабильность работы системы при резких перепадах... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:00

2021-03-24T11:00

2021-03-24T11:06

погода

евгений грабчак

интервью

энергетика

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Суровая российская зима всегда была проблемой для энергетиков, но холода их не пугают – сложно сохранить стабильность работы системы при резких перепадах температуры и аномальных погодных явлениях. Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак в интервью РИА Новости рассказал, как энергетики пережили рекордные январские морозы и февральские снегопады, как они справляются со скачками температур, про аварийность в электросетях, как растет уровень потребления электроэнергии в стране, а также оценил ситуацию с отказом Украины от единой энергосистемы с Россией и Белоруссией и потенциал импорта электроэнергии из Финляндии и электроснабжение крупных проектов. Беседовала Елизавета Ворновицкая. – Холодная зима в этом году позволила выявить какие-либо слабые места в электроснабжении потребителей в России?– Плохо не тогда, когда холодно, а когда идут резкие смены температур, ураганные ветры, – то есть, неблагоприятные, критические погодные явления. И этот год, и зима были достаточно суровые с точки зрения климата. И дело в большей степени в том, что затруднена возможность проведения работ по восстановлению электроснабжения.Если за прошлый год у нас существенных массовых нарушений электроснабжения было всего восемь за целый год, то за первые два с половиной месяца этого года уже четыре.Сроки восстановления энергоснабжения тоже немного увеличились, на час-полтора больше стало, чем в прошлом году. Но и условия существенно ухудшились, стало больше случаев, когда техника долго не могла проехать к местам повреждений. Однако энергетики достаточно успешно справляются с такой непогодой.И необходимо заметить, что в целом энергосистема у нас достаточно стабильная. Экстремальные климатические условия не создали критических условий для работы энергосистемы, поскольку у нас достаточный запас резервных мощностей на основе традиционных источников генерации.– Как обстоит ситуация с аварийностью в российских электросетях?– По итогам этих двух с половиной месяцев рост аварий по сравнению с прошлым годом составил 4,2%. На аварийность очень сильно влияют погодные условия. Хуже зима, значит, аварийность будет расти.Министерство со своего уровня просит крупные компании брать на себя обязательства в случае непогоды и помогать мелким территориальным сетевым организациям (ТСО) восстанавливать энергоснабжение потребителей.– Сколько было потрачено на ремонтные программы в прошлом году?– В контуре внимания Минэнерго в части электросетевой инфраструктуры высокого класса напряжения в 2020 году на ремонтные программы было потрачено около 10 миллиардов рублей и в части генерации – 36 миллиардов рублей. У нас в целом по сетям примерно процентов на 5-7 прирастает ежегодно, в генерации немного медленнее.– Пересматривался ли прогноз, по которому в Юго-Западном энергорайоне к 2026 году возникнет энергодефицит?– Энергодефицит в 2026 году уже не прогнозируется в связи со строительством ТЭС "Ударная" и наличием перетоков мощности из других энергорайонов.В случае появления тенденции к образованию дефицита у нас есть возможность достаточно оперативно размещать там генерацию. Опасений, что будет проблема в Юго-Западном районе, нет.Там проблемы могут возникать в летний период при температурах больше 40 градусов по Цельсию. Чем выше температура, тем меньше пропускная способность сети. Это обуславливает необходимость строительства там локальной генерации. Но пока ситуация достаточно стабильная.– Какая динамика по потреблению электроэнергии в целом по России с начала года?– На 3,9% у нас выросло потребление с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, причем, если не учитывать високосный день в прошлом году, это будет порядка 5% плюсом. А если смотреть показатели, очищенные от температурного фактора, 1,2% плюсом. И это вселяет некий оптимизм. Потребление увеличивается как в части бытовых потребителей, так и по отраслям промышленности.– Выработка, соответственно, растет?– Да, выработка у нас выросла, с начала года на величину порядка 5%. Основной объем выработки был на теплоэлектростанциях (ТЭС), это около 60% от общей выработки. Сейчас, естественно, выработка будет немного смещаться на ГЭС с учетом паводкового периода.– Давайте поговорим об электроснабжении Баимского ГОКа. Был выбран вариант со строительством СПГ-станции, но вице-премьер Трутнев не исключил возможное строительство атомной электростанции для тех же целей. Доработана ли схема электроснабжения ГОКа?– Принято решение, что все-таки не СПГ, а атомные энергообъекты будем в первую очередь рассматривать.– Вместо или в дополнение?– Вместо. Как базовый вариант рассматривать атом, решение такое принято, сейчас идет дополнительная проработка, мы схемы энергоснабжения уточняем. Есть в этом большие плюсы. Например, мы можем в Певеке для "Академика Ломоносова" (плавучая атомная электростанция – ред.) сменность обеспечить. Была проблематика, нужно топливо перегружать раз в 10-13 лет, уходить в Мурманск для перегрузки топлива и для этого нужно было строить резервные мощности.Если для Баимского ГОКа будет пять плавучих атомных электростанций построено, как предлагает "Росатом", одна – для резерва постоянного обновления, вот как раз она могла бы "Академика Ломоносова" тоже резервировать, и это, естественно, позволило бы сэкономить, в том числе, инвестиционные средства для развития Чаун-Билибинского энергоузла.– Как будет финансироваться проект?– За счет тарифа для инвестора. Там есть определенные условия, на которых этот проект функционирует, работает, окупается. Там шесть рублей с копейками тариф для них, причем он позволяет обеспечить окупаемость строительства этих атомных блоков. То есть, государство с точки зрения строительства генерации ни копейки не вкладывает.Это приоритетный вариант. Сейчас мы, в соответствии с поручением правительства, поручением премьера этот вариант дорабатываем, досчитываем параметры: и финансовые, и технологические аспекты.– Есть ли схема финансирования второго этапа строительства ЛЭП Певек-Билибино?– Минфин рассматривает вариант финансирования проекта за счет средств компании "Русгидро".– А по поводу МГТЭС есть ли уже решение по переброске в Иркутскую область?– Нет решения. Схема еще обсчитывается, обсуждается. По объемам, по количеству, по срокам это все нужно увязать со сроками строительства генерации. Пока нет финального понимания, там же много участников – и ФСК, и Иркутская электросетевая компания, и "Русгидро", и ДЗО, основные энергоемкие потребители, сейчас смотрим, когда образуется дефицит, в каких схемах, когда будут сроки синхронизированы по строительству, и с учетом этого будет уже приниматься решение о количестве и местах перебазировки.– Вопрос о федеральном мобильном резерве мощности еще в проработке?– В проработке. Мы эту идею не оставляем. Мы понимаем, что какой-то мобильный резерв нужен.Мы понимаем, что этот мобильный резерв должен сформироваться из принципов открытости и возможности участия всех, с одной стороны. С другой стороны, нам нужно обеспечить качество этого мобильного резерва. За резерв, скорее всего, должен платить рынок, потребители, но эти платежи должны быть минимизированы.И если оборудование находится в резерве и не в работе, оно должно кратно меньше оплачиваться. Это все мы сейчас смотрим, считаем, обсуждения идут на уровне правительства. Соответствующие изменения в законодательство мы подготовили и уже внесли их.– Украина намерена отказаться от единой энергосистемы с РФ и Белоруссией. Учитывая специфику постсоветских энергосистем, когда возможно это осуществить? На российской энергосистеме это как-то может отразиться?– На нас это никак не отразится.– Финляндия заявила о возможности экспорта электроэнергии в РФ в рамках одного из сценариев развития энергосистемы страны. Есть ли какой-либо смысл для РФ импортировать электроэнергию из Финляндии?– Если это будет выгодно всем сторонам, почему нет. Пока мы видим другую картинку. Технологически мы готовы. Вставка постоянного тока работает в обе стороны. Объединенная энергосистема Северо-Запада позволяет обеспечивать этот экспорт, пока нам там электроэнергия из вне не нужна.– Как продвигается работа над формированием "отраслевого заказа" в производстве энергооборудования в России – создания единой номенклатуры оборудования на 5-10 лет вперед и возможности его обязательной закупки энергокомпаниями?– Подвижки есть. Мы выделили все технологические цепочки поставки электроэнергии, и по ним определили критичные технологии и оборудование, сбои в работе которого могут повлиять на безопасность и надежность функционирования энергосистемы.Исходили из очень простых принципов: можем ли мы подобное оборудование изготовить сами, есть ли оно в прямом доступе на мировых рынках, какова его себестоимость, и можем ли мы это оборудование заменить другим оборудованием подобного класса с сохранением функциональности.Выделили с Минпромторгом критичные технологии. Там у нас, в основном, микроэлектронная промышленность, все, что связано с АCУ ТП (автоматизированной системой управления технологическим процессом – ред.), с АСКУЭ (автоматизированной системой коммерческого учета электроэнергии – ред.), высоковольтным силовым оборудованием. Разработана дорожная карта по внедрению новых технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем.– Минпромторг обещал льготное кредитование под эти объемы оборудования...– Льготное кредитование – это мера поддержки для запуска производства. Где-то она оправдана. Но есть позиции, по которым подобная мера не нужнаНапример, есть большой спрос, освоенные технологии, гарантированный заказ и быстрая окупаемость, и ты понимаешь и можешь выполнить обязательство по качеству, обеспечить конкурентоспособность, то можно разместить или усовершенствовать производство. Льготное кредитование в этом случае не панацея, гораздо важнее гарантированный спрос на продукцию.Есть такие позиции, которые и без господдержки при условии наличия внятного отраслевого заказа будут простимулированы. И производители уже сейчас готовы эти объемы производства запускать. Такие переговоры ведем со многими заводами. Нам единственное, что нужно, это подумать, как обещания и соглашения о намерениях превратить в обязательства. И, возможно, здесь можно идти по пути сервисных договоров, концессий, как у нас сейчас есть по строительству автодорог, и иных форм субсидиарной ответственности.– В какой перспективе будут реализованы подобные механизмы поддержки "отраслевого заказа"?– Чтобы цельную схему собрать, я думаю, порядка года нужно будет. Пока там отдельные проекты. Мы в ручном режиме отстраиваем. – И последний вопрос – можно ли сказать, что коронавирус изменил какой-то аспект деятельности энергетиков?– Энергетики реализовали комплекс мер по обеспечению надежного энергоснабжения. Были скорректированы планы ремонтных работ, в части минимизации отключений у бытовых потребителей.Особое внимание было уделено надежному энергоснабжению социально-значимых объектов, а также переходу на онлайн формы взаимодействия.Проверили достаточность и работоспособность резервных источников, повысили оперативность реагирования выездных бригад. Где это возможно, был обеспечен непрерывный мониторинг текущего состояния критически важного оборудования.При этом забота о здоровье персонала была и остается в числе первоочередных задач: были введены особые режимы работы, оптимизированы производственные процессы.

https://realty.ria.ru/20210218/rosseti-1598008352.html

https://realty.ria.ru/20210322/energetiki-1602267596.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210324/energiya-1602588646.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений грабчак, интервью, энергетика