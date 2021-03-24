https://ria.ru/20210324/dtp-1602728007.html

В Самаре в ДТП со скорой погибли три человека

В Самаре в ДТП со скорой погибли три человека

Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре, в результате аварии три человека погибли и двое пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T22:50

2021-03-24T22:50

2021-03-24T22:51

гумвд

самара

происшествия

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САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре, в результате аварии три человека погибли и двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, ДТП произошло вечером в среду в Самаре на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель на легковом автомобиле каршеринга врезался в стоящий автомобиль скорой помощи, после чего наехал на дорожное ограждение."По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20210324/avtomobil-1602725394.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, самара, происшествия