https://ria.ru/20210324/dtp-1602728007.html
В Самаре в ДТП со скорой погибли три человека
В Самаре в ДТП со скорой погибли три человека
Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре, в результате аварии три человека погибли и двое пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:50
2021-03-24T22:50
2021-03-24T22:51
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самара
происшествия
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САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре, в результате аварии три человека погибли и двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, ДТП произошло вечером в среду в Самаре на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель на легковом автомобиле каршеринга врезался в стоящий автомобиль скорой помощи, после чего наехал на дорожное ограждение."По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
https://ria.ru/20210324/avtomobil-1602725394.html
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гумвд, самара, происшествия