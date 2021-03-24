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В Самаре в ДТП со скорой погибли три человека
В Самаре в ДТП со скорой погибли три человека
Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре, в результате аварии три человека погибли и двое пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T22:50
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самара
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САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре, в результате аварии три человека погибли и двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.По информации полиции, ДТП произошло вечером в среду в Самаре на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель на легковом автомобиле каршеринга врезался в стоящий автомобиль скорой помощи, после чего наехал на дорожное ограждение."По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
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гумвд, самара, происшествия

В Самаре в ДТП со скорой погибли три человека

22:50 24.03.2021 (обновлено: 22:51 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Читать ria.ru в
САМАРА, 24 мар - РИА Новости. Легковая машина врезалась в стоящий автомобиль скорой помощи в Самаре, в результате аварии три человека погибли и двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По информации полиции, ДТП произошло вечером в среду в Самаре на улице Фрунзе. По предварительным данным, водитель на легковом автомобиле каршеринга врезался в стоящий автомобиль скорой помощи, после чего наехал на дорожное ограждение.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
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"По предварительным данным, в результате ДТП скончались водитель и два пассажира легковушки, другие два пассажира легковушки бригадой скорой помощи доставлены в больницу", - сказала собеседница агентства.
 
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