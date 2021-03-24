https://ria.ru/20210324/dtp-1602675607.html
Подозреваемый в смертельном ДТП на севере Москвы признал вину
Подозреваемый в смертельном ДТП на севере Москвы признал вину
Водитель иномарки, сбившей двух женщин на севере Москвы, признал вину. Кадры его показаний опубликовало МВД. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:04
2021-03-24T17:04
2021-03-24T19:36
москва
происшествия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Водитель иномарки, сбившей двух женщин на севере Москвы, признал вину. Кадры его показаний опубликовало МВД.На видео подозреваемый уточнил, что его задержали за аварию у метро "Водный стадион".По словам виновника ДТП, перед инцидентом он ужинал в кафе вместе с приятелем, после они вместе поехали в больницу: друг некоторое время назад сломал ногу."Не спешили, просто ехали. Алкоголь я не пил вообще", — сказал подозреваемый. Он добавил, что у машины не сработали тормоза.Как заявил мужчина, скорость автомобиля составляла около 60-70 километров в час. Сам момент аварии он четко не помнит — только срабатывание подушек безопасности.Водитель пояснил, что покинул место ДТП, потому что был в шоковом состоянии. Как добавил мужчина, он хотел сдаться, но прежде должен был посетить больницу: сутки он пробыл у друга. На вопрос о том, почему за прошедшее время он так и не пришел в полицию, подозреваемый промолчал.Ранее сообщалось, что две женщины попали под колеса Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП. Против него завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210324/dtp-1602577762.html
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Показания виновника ДТП на севере Москвы. Кадры МВД
На пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве две женщины попали под колеса Mercedes. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские допросили предполагаемого виновника ДТП.
2021-03-24T17:04
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РИА Новости
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москва, происшествия
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Водитель иномарки, сбившей двух женщин на севере Москвы
, признал вину. Кадры его показаний опубликовало МВД.
На видео подозреваемый уточнил, что его задержали за аварию у метро "Водный стадион".
По словам виновника ДТП, перед инцидентом он ужинал в кафе вместе с приятелем, после они вместе поехали в больницу: друг некоторое время назад сломал ногу.
"Не спешили, просто ехали. Алкоголь я не пил вообще", — сказал подозреваемый. Он добавил, что у машины не сработали тормоза.
Как заявил мужчина, скорость автомобиля составляла около 60-70 километров в час. Сам момент аварии он четко не помнит — только срабатывание подушек безопасности.
Водитель пояснил, что покинул место ДТП, потому что был в шоковом состоянии. Как добавил мужчина, он хотел сдаться, но прежде должен был посетить больницу: сутки он пробыл у друга. На вопрос о том, почему за прошедшее время он так и не пришел в полицию, подозреваемый промолчал.
Ранее сообщалось, что две женщины попали под колеса Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП. Против него завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.