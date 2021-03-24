https://ria.ru/20210324/dtp-1602675607.html

Подозреваемый в смертельном ДТП на севере Москвы признал вину

Подозреваемый в смертельном ДТП на севере Москвы признал вину

Водитель иномарки, сбившей двух женщин на севере Москвы, признал вину. Кадры его показаний опубликовало МВД. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:04

2021-03-24T17:04

2021-03-24T19:36

москва

происшествия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Водитель иномарки, сбившей двух женщин на севере Москвы, признал вину. Кадры его показаний опубликовало МВД.На видео подозреваемый уточнил, что его задержали за аварию у метро "Водный стадион".По словам виновника ДТП, перед инцидентом он ужинал в кафе вместе с приятелем, после они вместе поехали в больницу: друг некоторое время назад сломал ногу."Не спешили, просто ехали. Алкоголь я не пил вообще", — сказал подозреваемый. Он добавил, что у машины не сработали тормоза.Как заявил мужчина, скорость автомобиля составляла около 60-70 километров в час. Сам момент аварии он четко не помнит — только срабатывание подушек безопасности.Водитель пояснил, что покинул место ДТП, потому что был в шоковом состоянии. Как добавил мужчина, он хотел сдаться, но прежде должен был посетить больницу: сутки он пробыл у друга. На вопрос о том, почему за прошедшее время он так и не пришел в полицию, подозреваемый промолчал.Ранее сообщалось, что две женщины попали под колеса Mercedes на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП. Против него завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210324/dtp-1602577762.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Показания виновника ДТП на севере Москвы. Кадры МВД На пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда в Москве две женщины попали под колеса Mercedes. Водитель бросил машину и скрылся. Обе женщины скончались. Полицейские допросили предполагаемого виновника ДТП. 2021-03-24T17:04 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия