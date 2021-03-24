https://ria.ru/20210324/dtp-1602577762.html

В результате ДТП в Башкирии пострадали пять детей

В результате ДТП в Башкирии пострадали пять детей

Пять детей пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии, двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:43

2021-03-24T08:43

2021-03-24T11:42

республика башкортостан

авто

сибай

происшествия

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УФА, 24 мар - РИА Новости. Пять детей пострадали при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Башкирии, двое пострадавших в тяжелом состоянии, сообщили в региональном главке МЧС России по региону.По данным ведомства, в 06.59 мск около села Матраево Зилаирского района столкнулись ГАЗ-53 и ВАЗ-2110. В автомобилях находилось семь человек, из них пять детей. "Пострадали пять детей. Три ребенка доставляются в ЦРБ Зилаирского района, их состояние средней тяжести, два ребенка доставлены в больницу города Сибай в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.Отмечается, что движение на автодороге не затруднено.По одной из версий ГИБДД, водитель легковой машины при выезде на главную дорогу не уступил путь грузовику и столкнулся с ним. В свою очередь грузовик задел встречную легковушку."Пострадавшие, ученики пятых-восьмых классов, осмотрены врачами. Известно, что дети ехали в школу из села Япарсаз в село Матраево. На месте происшествия работает полиция", - сообщили в башкирской Госавтоинспекции.Позднее в ГИБДД по региону сообщили, что трое из пяти детей находятся в реанимации. "Пострадали пассажиры "Лады", это ученики 5-8 классов. Две девочки 13 и 14 лет, а также 11-летний мальчик находятся в реанимации. Также госпитализированы мальчики 12 и 14 лет", - сообщили в ГИБДД по Башкирии.Ведомство установило, что родители взяли на себя ежедневную перевозку этих детей до школы и обратно. "Между тем, по данному маршруту в начале и конце учебной недели перевозку осуществляет школьный автобус, но в таком случае дети должны жить в интернате", - пояснили в Госавтоинспекции региона.

https://ria.ru/20210323/dtp-1602545855.html

https://ria.ru/20210318/dtp-1601744710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, авто, сибай, происшествия