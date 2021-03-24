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В Мурманской области выяснят причины массовой драки в вахтовом поселке
В Мурманской области выяснят причины массовой драки в вахтовом поселке
Полиция в Мурманской области разбирается в причинах массовой драки с шестью пострадавшими в поселке Белокаменка, где расположен вахтовый поселок, рабочие... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T13:36
2021-03-24T13:36
новатэк
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Полиция в Мурманской области разбирается в причинах массовой драки с шестью пострадавшими в поселке Белокаменка, где расположен вахтовый поселок, рабочие которого трудятся на гигантской стройке "Новатэка", сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.Сообщается, что во вторник вечером в УМВД России по Мурманской области поступило сообщение о конфликтной ситуации между рабочими на одной из строительных площадок в поселке Белокаменка."В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек, все они обслужены амбулаторно. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент имел бытовой характер", - сообщили в пресс-службе.Видео драки распространяется в соцсетях – на нем видно, как несколько десятков человек, часть которых в строительной спецодежде, дерутся на улице. По одной из версий самих вахтовиков, конфликт произошел на бытовой почве из-за невежливого поведения кого-то из рабочих.В вахтовом поселке Белокаменка живут рабочие, которые возводят крупнейший центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. К строительству ЦСКМС привлечено более 100 российских производителей.
https://ria.ru/20210315/draka-1601374958.html
https://ria.ru/20210224/draka-1598798399.html
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новатэк, мурманская область, происшествия

В Мурманской области выяснят причины массовой драки в вахтовом поселке

13:36 24.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 24 мар – РИА Новости. Полиция в Мурманской области разбирается в причинах массовой драки с шестью пострадавшими в поселке Белокаменка, где расположен вахтовый поселок, рабочие которого трудятся на гигантской стройке "Новатэка", сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по региону.
Сообщается, что во вторник вечером в УМВД России по Мурманской области поступило сообщение о конфликтной ситуации между рабочими на одной из строительных площадок в поселке Белокаменка.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.03.2021
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"В результате получили травмы и обратились за медицинской помощью шесть человек, все они обслужены амбулаторно. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным, инцидент имел бытовой характер", - сообщили в пресс-службе.
Видео драки распространяется в соцсетях – на нем видно, как несколько десятков человек, часть которых в строительной спецодежде, дерутся на улице. По одной из версий самих вахтовиков, конфликт произошел на бытовой почве из-за невежливого поведения кого-то из рабочих.
В вахтовом поселке Белокаменка живут рабочие, которые возводят крупнейший центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр является ключевым объектом для создаваемой в России отрасли по производству СПГ-оборудования: на его площадке осуществляется производство оснований гравитационного типа (ОГТ), интеграция СПГ-оборудования, строительство крупногабаритных модулей и производство линий сжижения на ОГТ. К строительству ЦСКМС привлечено более 100 российских производителей.
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