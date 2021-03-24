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Канал "360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
Канал "360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T03:35
2021-03-24T12:18
россия
республика северная осетия - алания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
грузия
происшествия
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На границе России с Грузией дальнобойщики устроили смертельную драку
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360".Сообщается, что стычка возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. По предварительной информации, оба участника конфликта — не из России или Грузии.Как передает телеканал, на место происшествия выехали грузинские следователи.В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии журналистам "360" не подтвердили, однако и не стали опровергать данные о произошедшем. В пресс-службе погрануправления, в свою очередь, ответили, что пока не располагают такой информацией.Подчеркивается, что погранпереход все еще закрыт в связи с угрозой схода лавин. Это и привело к скоплению там нескольких сотен фур.
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россия, республика северная осетия - алания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), грузия, происшествия

Канал "360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков

03:35 24.03.2021 (обновлено: 12:18 24.03.2021)
 
© AFP 2021 / Andrey BorodulinГрузовые автомобили на российско-грузинской границе
Грузовые автомобили на российско-грузинской границе - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AFP 2021 / Andrey Borodulin
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360".
Сообщается, что стычка возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. По предварительной информации, оба участника конфликта — не из России или Грузии.
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Как передает телеканал, на место происшествия выехали грузинские следователи.
В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии журналистам "360" не подтвердили, однако и не стали опровергать данные о произошедшем. В пресс-службе погрануправления, в свою очередь, ответили, что пока не располагают такой информацией.
Подчеркивается, что погранпереход все еще закрыт в связи с угрозой схода лавин. Это и привело к скоплению там нескольких сотен фур.
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