https://ria.ru/20210324/draka-1602570665.html

Канал "360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков

Канал "360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков

На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360". РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T03:35

2021-03-24T03:35

2021-03-24T12:18

россия

республика северная осетия - алания

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

грузия

происшествия

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На границе России с Грузией дальнобойщики устроили смертельную драку

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360".Сообщается, что стычка возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. По предварительной информации, оба участника конфликта — не из России или Грузии.Как передает телеканал, на место происшествия выехали грузинские следователи.В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии журналистам "360" не подтвердили, однако и не стали опровергать данные о произошедшем. В пресс-службе погрануправления, в свою очередь, ответили, что пока не располагают такой информацией.Подчеркивается, что погранпереход все еще закрыт в связи с угрозой схода лавин. Это и привело к скоплению там нескольких сотен фур.

https://ria.ru/20200804/1575376136.html

https://ria.ru/20181126/1533566747.html

россия

грузия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика северная осетия - алания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), грузия, происшествия