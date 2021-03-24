https://ria.ru/20210324/draka-1602570665.html
Канал "360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
Канал "360": на границе России произошла смертельная драка дальнобойщиков
На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360". РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T03:35
2021-03-24T03:35
2021-03-24T12:18
россия
республика северная осетия - алания
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
грузия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
На границе России с Грузией дальнобойщики устроили смертельную драку
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602578648_0:322:3056:2041_1920x0_80_0_0_3182d518cd90d9a0654bbf6beaf058c3.jpg
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. На российско-грузинской границе произошла драка между дальнобойщиками, в результате погиб один человек. Об этом сообщает телеканал "360".Сообщается, что стычка возникла на нейтральной полосе у пограничного перехода на Военно-Грузинской дороге. По предварительной информации, оба участника конфликта — не из России или Грузии.Как передает телеканал, на место происшествия выехали грузинские следователи.В пограничном управлении ФСБ по Северной Осетии журналистам "360" не подтвердили, однако и не стали опровергать данные о произошедшем. В пресс-службе погрануправления, в свою очередь, ответили, что пока не располагают такой информацией.Подчеркивается, что погранпереход все еще закрыт в связи с угрозой схода лавин. Это и привело к скоплению там нескольких сотен фур.
https://ria.ru/20200804/1575376136.html
https://ria.ru/20181126/1533566747.html
россия
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602578648_151:0:2872:2041_1920x0_80_0_0_02b90482f1f4d2ce9c71eec2ce252f4f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика северная осетия - алания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), грузия, происшествия