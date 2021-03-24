https://ria.ru/20210324/doch-1602624009.html

На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело

На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело

Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении женщины, дочь которой нашли истощенной и без одежды в доме в Подмосковье,... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T12:59

2021-03-24T12:59

2021-03-24T14:16

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении женщины, дочь которой нашли истощенной и без одежды в доме в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.Ранее сообщалось, что полицейские нашли девочку после того, как во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей, пытаясь скрыться от них через оконный проем, проник в дом."В отношении женщины 1986 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – сказала Петрова.В том доме, по ее словам, полицейские нашли мужчину 1955 года рождения, женщину 1986 года рождения и ее малолетнюю дочь 2015 года рождения. Ребенок находился без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, была антисанитарная обстановка. Девочка доставлена в медицинское учреждение

https://ria.ru/20210323/ufa-1602430473.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия