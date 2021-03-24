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На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело
Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении женщины, дочь которой нашли истощенной и без одежды в доме в Подмосковье,... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:59
2021-03-24T14:16
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении женщины, дочь которой нашли истощенной и без одежды в доме в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.Ранее сообщалось, что полицейские нашли девочку после того, как во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей, пытаясь скрыться от них через оконный проем, проник в дом."В отношении женщины 1986 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – сказала Петрова.В том доме, по ее словам, полицейские нашли мужчину 1955 года рождения, женщину 1986 года рождения и ее малолетнюю дочь 2015 года рождения. Ребенок находился без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, была антисанитарная обстановка. Девочка доставлена в медицинское учреждение
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московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия

На мать найденной в Подмосковье истощенной девочки завели дело

12:59 24.03.2021 (обновлено: 14:16 24.03.2021)
 
© МВД России / РИА НовостиМать девочки, найденной в Талдоме, Московская область. Кадр из видео
Мать девочки, найденной в Талдоме, Московская область. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© МВД России / РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Уголовное дело за неисполнение родительских обязанностей возбудили в отношении женщины, дочь которой нашли истощенной и без одежды в доме в Подмосковье, сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Ранее сообщалось, что полицейские нашли девочку после того, как во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей, пытаясь скрыться от них через оконный проем, проник в дом.
"В отношении женщины 1986 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего", – сказала Петрова.
В том доме, по ее словам, полицейские нашли мужчину 1955 года рождения, женщину 1986 года рождения и ее малолетнюю дочь 2015 года рождения. Ребенок находился без одежды, в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, была антисанитарная обстановка. Девочка доставлена в медицинское учреждение
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