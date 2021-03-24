https://ria.ru/20210324/dnr-1602591363.html

В ДНР заявили о стремительном ухудшении ситуации на линии соприкосновения

В ДНР заявили о стремительном ухудшении ситуации на линии соприкосновения

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за последние два месяца "стремительно ухудшается", заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:33

2021-03-24T10:33

2021-03-24T10:33

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ДОНЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе за последние два месяца "стремительно ухудшается", заявил РИА Новости представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в группе по безопасности на переговорах по мирному урегулированию конфликта Алексей Никоноров.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня не раз заявляло об ухудшении ситуации на линии соприкосновения. В свою очередь управление Народной милиции ДНР отмечает рост количества фактов применения украинскими силовиками артиллерийских систем и минометов калибром 120 и 82 миллиметра."Сразу после вступления в силу мер (дополнительные меры по контролю и соблюдению режима прекращения огня - ред.), которые были согласованы с немалым трудом и спустя почти год усилий, ситуация на линии соприкосновения изменилась в лучшую сторону. Нельзя сказать, что обстрелы полностью прекратились, но как СЦКК сторон в действующем составе, так и СММ ОБСЕ фиксировали периоды полной тишины. Однако последние два месяца обстановка стремительно ухудшается",- сказал Никоноров.

https://ria.ru/20210323/obstrel-1602500925.html

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смм обсе, сцкк, обсе, донбасс, донецкая народная республика, в мире