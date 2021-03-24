https://ria.ru/20210324/devochka-1602701909.html

Детский омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома

Детский омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома

Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, но она остаётся в больнице, так как есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила РИА... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T18:49

2021-03-24T18:49

2021-03-24T18:49

ольга ярославская

следственный комитет россии (ск рф)

талдом

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, но она остаётся в больнице, так как есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, которая посетила больницу.Ранее Ярославская сообщила РИА Новости, что выехала в Талдом, чтобы разобраться с ситуацией."Я посетила больницу в Талдоме, куда была направлена найденная в частном доме девочка. Девочкой занимаются врачи, у неё есть серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас её жизни ничто не угрожает. В ситуации будут разбираться все: правоохранительные органы, прокуратура организовала проверку", - сказала Ярославская.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена.

https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html

https://ria.ru/20210324/devochka-1602697058.html

талдом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф), талдом, происшествия