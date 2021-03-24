Детский омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома
© РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Скриншот видео
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, но она остаётся в больнице, так как есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, которая посетила больницу.
Ранее Ярославская сообщила РИА Новости, что выехала в Талдом, чтобы разобраться с ситуацией.
"Я посетила больницу в Талдоме, куда была направлена найденная в частном доме девочка. Девочкой занимаются врачи, у неё есть серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас её жизни ничто не угрожает. В ситуации будут разбираться все: правоохранительные органы, прокуратура организовала проверку", - сказала Ярославская.
Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена.