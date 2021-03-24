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Детский омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома
Детский омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома
Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, но она остаётся в больнице, так как есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила РИА... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T18:49
2021-03-24T18:49
ольга ярославская
следственный комитет россии (ск рф)
талдом
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, но она остаётся в больнице, так как есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, которая посетила больницу.Ранее Ярославская сообщила РИА Новости, что выехала в Талдом, чтобы разобраться с ситуацией."Я посетила больницу в Талдоме, куда была направлена найденная в частном доме девочка. Девочкой занимаются врачи, у неё есть серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас её жизни ничто не угрожает. В ситуации будут разбираться все: правоохранительные органы, прокуратура организовала проверку", - сказала Ярославская.Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена.
https://ria.ru/20210324/dopros-1602646288.html
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ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф), талдом, происшествия

Детский омбудсмен рассказала о состоянии истощенной девочки из Талдома

18:49 24.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Скриншот видео
Сотрудники полиции у частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МВД РФ
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Жизни истощенной девочки, найденной в Талдоме, ничего не угрожает, но она остаётся в больнице, так как есть серьезные проблемы со здоровьем, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская, которая посетила больницу.
Ранее Ярославская сообщила РИА Новости, что выехала в Талдом, чтобы разобраться с ситуацией.
Допрос матери истощенной девочки из Подмосковья - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 14:51
Появилось видео допроса матери найденной в Талдоме истощенной девочки
"Я посетила больницу в Талдоме, куда была направлена найденная в частном доме девочка. Девочкой занимаются врачи, у неё есть серьёзные проблемы со здоровьем. Сейчас её жизни ничто не угрожает. В ситуации будут разбираться все: правоохранительные органы, прокуратура организовала проверку", - сказала Ярославская.
Ранее сообщалось, что полицейские в Талдоме, погнавшись за подозрительным 65-летним мужчиной, обнаружили в его доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по данным полиции, "отсутствовали средства гигиены", "была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего". В соцсетях и СМИ писали, что в доме жила орава кошек, а девочка не могла ходить и отзывалась на "кис-кис". Ее госпитализировали. Детский омбудсмен Ксения Мишонова рассказала РИА Новости, что у малышки небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми. СК сообщил, что матери в том доме не было, но она уже найдена.
Обстановка частного дома в Талдоме, где нашли истощенную девочку без одежды. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
Вчера, 18:29
Детский омбудсмен рассказала о матери истощенной девочки из Талдома
 
Ольга ЯрославскаяСледственный комитет России (СК РФ)ТалдомПроисшествия
 
 
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