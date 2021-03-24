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Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
Девочка, обнаруженная полицейскими в антисанитарных условиях в одном из домов подмосковного Талдома, находится в больнице, у нее небольшой недобор веса, она не... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:50
2021-03-24T12:50
2021-03-24T12:50
ксения мишонова
москва
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
талдом
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Девочка, обнаруженная полицейскими в антисанитарных условиях в одном из домов подмосковного Талдома, находится в больнице, у нее небольшой недобор веса, она не говорит, но идет на контакт с людьми, сообщила РИА Новости детский омбудсмен Ксения Мишонова.Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что талдомские полицейские во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде них попытался скрыться через оконный проем одного из домов. Они последовали за ним и обнаружили в доме истощенного ребенка 3-4 лет без одежды. В помещении, по словам правоохранителей, "отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка". Петрова уточнила, что подозрительный мужчина - 65-летний житель Москвы. Прокуратура Московской области начала проверку."Девочка находится в больнице под наблюдением врачей. В ситуации разбираются правоохранительные органы. Дальнейшая судьба ребенка будет определена органами опеки по результатам проверок. По предварительным данным, семья из Москвы", - сказала Мишонова.Она добавила, что, по словам врачей, у девочки есть небольшой недобор веса, "она не говорит, но контактная, социализированная".
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ксения мишонова, москва, московская область (подмосковье), татьяна петрова, талдом, происшествия