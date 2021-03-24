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В Подмосковье нашли истощенную девочку без одежды
В Подмосковье нашли истощенную девочку без одежды
Полицейские обнаружили истощенную и без одежды маленькую девочку в одном из домов в Московской области, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T10:43
2021-03-24T10:43
2021-03-24T12:46
москва
московская область (подмосковье)
татьяна петрова
происшествия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полицейские обнаружили истощенную и без одежды маленькую девочку в одном из домов в Московской области, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.По ее словам, полицейские во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей, пытаясь скрыться от них через оконный проем, проник в один из домов."Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего. Девочка доставлена в медицинское учреждение", - рассказала Петрова.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, сотрудники ведомства начали проверку по данному факту. По ее словам, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей. Проведение проверки поручено Талдомской городской прокуратуре.
https://ria.ru/20210316/deti-1601237129.html
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москва, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия