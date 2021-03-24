https://ria.ru/20210324/devochka-1602592997.html

В Подмосковье нашли истощенную девочку без одежды

В Подмосковье нашли истощенную девочку без одежды

Полицейские обнаружили истощенную и без одежды маленькую девочку в одном из домов в Московской области, сообщила журналистам начальник пресс-службы... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T10:43

2021-03-24T10:43

2021-03-24T12:46

москва

московская область (подмосковье)

татьяна петрова

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Полицейские обнаружили истощенную и без одежды маленькую девочку в одном из домов в Московской области, сообщила журналистам начальник пресс-службы подмосковного главка МВД России Татьяна Петрова.По ее словам, полицейские во время патрулирования увидели подозрительного мужчину, который при виде правоохранителей, пытаясь скрыться от них через оконный проем, проник в один из домов."Для проверки правомерности действий гражданина сотрудники полиции вошли в указанный дом, в котором находился 65-летний житель Москвы, а также ребенок на вид 3-4 лет без одежды в истощенном состоянии. В доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка, угрожающая жизни и здоровью малолетнего. Девочка доставлена в медицинское учреждение", - рассказала Петрова.Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, сотрудники ведомства начали проверку по данному факту. По ее словам, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей. Проведение проверки поручено Талдомской городской прокуратуре.

https://ria.ru/20210316/deti-1601237129.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), татьяна петрова, происшествия