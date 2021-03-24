https://ria.ru/20210324/dela-1602576629.html

Уголовные дела против бывшего премьера Киргизии прекратили

Уголовные дела против бывшего премьера Киргизии прекратили

Все уголовные дела в отношении экс-премьера Киргизии Омурбека Бабанова прекращены, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T08:22

2021-03-24T08:22

2021-03-24T08:25

омурбек бабанов

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 24 мар - РИА Новости. Все уголовные дела в отношении экс-премьера Киргизии Омурбека Бабанова прекращены, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности республики."По результатам расследования уголовных дел, ранее возбужденных со стороны органов прокуратуры и следственных подразделений в отношении бывшего депутата и кандидата в президенты Кыргызской Республики О. Бабанова и аффилированных с ним коммерческих структур, приняты основанные на законе процессуальные решения о прекращении дальнейшего производства по ним ввиду отсутствия фактов причинения вреда интересам государства, юридических лиц и граждан действиями О. Бабанова и его родственников", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, вместе с тем с Бабановым "достигнута договоренность о добровольном перечислении в бюджет государства денежных средств в размере 100 миллионов сомов (1,2 миллиона долларов) в качестве поддержки".Бабанов был премьером при экс-президенте страны Алмазбеке Атамбаеве и основным конкурентом Сооронбая Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года, которые он проиграл. Сразу после окончания выборов генеральная прокуратура страны возбудила против Бабанова уголовное дело за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды во время предвыборной гонки. После этого Бабанов уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики.Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) также возбудил в отношении политика дело по подозрению в причастности к подготовке захвата власти и организации массовых беспорядков, однако оно было приостановлено. В ведомстве ранее сообщали, что в случае возвращения Бабанова в страну "он будет нести ответственность в рамках законодательства". Оппозиционер вернулся в Киргизию спустя почти два года - 9 августа 2019. Его несколько раз вызывали на допросы в правоохранительные органы, но обвинения так и не предъявили.

https://ria.ru/20210304/vzlom-1599860051.html

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омурбек бабанов, киргизия, в мире