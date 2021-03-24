https://ria.ru/20210324/chechnya-1602675696.html

Глава Чечни назвал слова экс-бойца полка Кадырова о "казнях" сказками

Глава Чечни назвал слова экс-бойца полка Кадырова о "казнях" сказками

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, рассказавший "Новой газете" о якобы внесудебных... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:04

2021-03-24T17:04

2021-03-24T17:04

чеченская республика (чечня)

новая газета

дмитрий песков

рамзан кадыров

общество

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ГРОЗНЫЙ, 24 мар – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, рассказавший "Новой газете" о якобы внесудебных расправах, выдумал историю для получения убежища в Европе."Новая газета" 15 марта опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. В нем бывший сотрудник полка имени Ахмата Кадырова Сулейман Гезмахмаев рассказал, что во время службы в спецподразделении якобы стал свидетелем преступлений."Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его "показаний". Затем приехал в Питер, там он знал всех наркоманов, влез в долги, на нем и так были огромные суммы невыплаченных кредитов… В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли. И везде он… Как он успевал бывать всюду? Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило?" - заявил Кадыров на совещании в МВД по Чечне.После публикаций бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой обратить внимание на "нападки" этого издания в адрес сотрудников подразделения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это обращение не по адресу: президент не является судебным органом и не может принимать судебные решения. Он рекомендовал задействовать юридические процедуры и инструменты.В ответ глава Чечни заявил, что озадачен этими высказываниями Пескова. Глава республики уверен, что люди могут обращаться к президенту по вопросам, которые их волнуют. Песков в свою очередь подчеркнул, что любой россиянин может обратиться к Путину, но в информационных спорах законом уже предусмотрен необходимый арсенал юридических и правовых средств.В пресс-службе "Новой газеты " заявили РИА Новости, что примут решение о подаче иска против Кадырова по результатам голосования. На сайте издания опубликован вопрос к читателям, как реагировать на то, что после выхода нового расследования Кадыров назвал журналистов газеты "агентами западных служб". Сам Кадыров дал понять, что готов судиться, отметив, что верит в честность российского судебного процесса.

https://ria.ru/20210323/chechnya-1602481656.html

https://ria.ru/20210318/chechnya-1601886556.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чеченская республика (чечня), новая газета , дмитрий песков, рамзан кадыров, общество