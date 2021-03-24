https://ria.ru/20210324/bombardirovschik-1602567917.html
ПАК ДА сможет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным, сообщил источник
ПАК ДА сможет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным, сообщил источник
Создаваемый в России "стелс"-бомбардировщик, известный как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сможет преодолевать передовые рубежи... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T01:05
2021-03-24T01:05
2021-03-24T01:22
россия
пао "туполев"
ту-95мс
пак да
нато
безопасность
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создаваемый в России "стелс"-бомбардировщик, известный как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Такие характеристики будущего самолета подтверждены в ходе стендовых испытаний, уточнил он.Уровень снижения ЭПР воздушного объекта демонстрируют степень его незаметности для радаров, пояснил он.По словам источника, радиус обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и бортовыми радарами истребителей снизится "на несколько порядков"."Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса", — сообщил собеседник.При этом он отметил, что ПАК ДА сможет выполнять большинство ударных задач за пределами зоны действия противовоздушной обороны, используя высокоточное оружие большой дальности — перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты.Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.
https://ria.ru/20201223/bombardirovschik-1590498723.html
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россия, пао "туполев", ту-95мс, пак да, нато, безопасность
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Создаваемый в России "стелс"-бомбардировщик, известный как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО
незамеченным, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Такие характеристики будущего самолета подтверждены в ходе стендовых испытаний, уточнил он.
"Специальные макеты и отдельные полноразмерные элементы создаваемого бомбардировщика прошли серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности. Подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) ПАК ДА, вычисленные еще на этапе научно-исследовательских работ методами компьютерного моделирования", — рассказал собеседник агентства.
Уровень снижения ЭПР воздушного объекта демонстрируют степень его незаметности для радаров, пояснил он.
По словам источника, радиус обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и бортовыми радарами истребителей снизится "на несколько порядков".
"Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса", — сообщил собеседник.
При этом он отметил, что ПАК ДА сможет выполнять большинство ударных задач за пределами зоны действия противовоздушной обороны, используя высокоточное оружие большой дальности — перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты.
Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев"
. Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС
.