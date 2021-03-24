https://ria.ru/20210324/bombardirovschik-1602567917.html

ПАК ДА сможет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным, сообщил источник

ПАК ДА сможет преодолевать рубежи ПВО НАТО незамеченным, сообщил источник

Создаваемый в России "стелс"-бомбардировщик, известный как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сможет преодолевать передовые рубежи... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T01:05

2021-03-24T01:05

2021-03-24T01:22

россия

пао "туполев"

ту-95мс

пак да

нато

безопасность

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Создаваемый в России "стелс"-бомбардировщик, известный как Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), сможет преодолевать передовые рубежи противовоздушной обороны НАТО незамеченным, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.Такие характеристики будущего самолета подтверждены в ходе стендовых испытаний, уточнил он.Уровень снижения ЭПР воздушного объекта демонстрируют степень его незаметности для радаров, пояснил он.По словам источника, радиус обнаружения ПАК ДА самолетами дальнего радиолокационного дозора и бортовыми радарами истребителей снизится "на несколько порядков"."Это позволит перспективному бомбардировщику при применении определенной тактики необнаруженным преодолевать передовые рубежи ПВО, включающие истребительную авиацию, в том числе передовые рубежи ПВО наиболее развитых в этом плане стран Североатлантического альянса", — сообщил собеседник.При этом он отметил, что ПАК ДА сможет выполнять большинство ударных задач за пределами зоны действия противовоздушной обороны, используя высокоточное оружие большой дальности — перспективные крылатые и гиперзвуковые ракеты.Новый бомбардировщик разрабатывается ПАО "Туполев". Предполагается, что его примут на вооружение до 2027 года. Самолет может заменить в Воздушно-космических силах ракетоносцы Ту-95МС.

https://ria.ru/20201223/bombardirovschik-1590498723.html

https://ria.ru/20210317/koshmar-1601682866.html

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россия, пао "туполев", ту-95мс, пак да, нато, безопасность