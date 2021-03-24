https://ria.ru/20210324/biblioteka-1602712367.html

Липецкая сельская библиотека получила 5 миллионов рублей

Липецкая сельская библиотека получила 5 миллионов рублей

Библиотека поселка Петровский Липецкой области получила пять миллионов рублей на модернизацию в рамках национального проекта "Культура" в этом году, один... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:04

2021-03-24T20:04

2021-03-24T20:04

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/16018/79/160187986_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_235a914fd3497c56b7475be4ed21f1fa.jpg

ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Библиотека поселка Петровский Липецкой области получила пять миллионов рублей на модернизацию в рамках национального проекта "Культура" в этом году, один миллион из этих средств библиотекари потратят на покупку книг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор добавил, что в процессе модернизации будут обустроены различные зоны для чтения, обсуждений, работы с информацией, а также игровые зоны для самых маленьких посетителей библиотеки. Также будут созданы места для индивидуальной работы за компьютером. Кроме этого, в библиотеке установят все необходимое для маломобильных посетителей. В течение года сотрудники библиотеки планируют проводить до 30 различных мероприятий.Глава региона отметил, что Петровская сельская библиотека стала третьим учреждением областной библиотечной системы, которая вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта. Две другие, расположенные в областном центре, уже получили поддержку в 2020 году на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджета в размере 10 миллионов рублей. На эти средства в библиотеках был сделан ремонт помещений, приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть средств направлена на обучение и повышение квалификации сотрудников в федеральных библиотеках. По 1,5 миллиона рублей библиотеки потратили на покупку художественной, детской и научно-популярной литературы.В следующем году региональные власти намерены преобразовать сразу десять учреждений в рамках нацпроекта "Культура".

https://ria.ru/20210323/vybrosy-1602495716.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, липецкая область, общество