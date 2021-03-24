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Липецкая область
https://ria.ru/20210324/biblioteka-1602712367.html
Липецкая сельская библиотека получила 5 миллионов рублей
Липецкая сельская библиотека получила 5 миллионов рублей
Библиотека поселка Петровский Липецкой области получила пять миллионов рублей на модернизацию в рамках национального проекта "Культура" в этом году, один... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:04
2021-03-24T20:04
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
общество
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ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Библиотека поселка Петровский Липецкой области получила пять миллионов рублей на модернизацию в рамках национального проекта "Культура" в этом году, один миллион из этих средств библиотекари потратят на покупку книг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Губернатор добавил, что в процессе модернизации будут обустроены различные зоны для чтения, обсуждений, работы с информацией, а также игровые зоны для самых маленьких посетителей библиотеки. Также будут созданы места для индивидуальной работы за компьютером. Кроме этого, в библиотеке установят все необходимое для маломобильных посетителей. В течение года сотрудники библиотеки планируют проводить до 30 различных мероприятий.Глава региона отметил, что Петровская сельская библиотека стала третьим учреждением областной библиотечной системы, которая вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта. Две другие, расположенные в областном центре, уже получили поддержку в 2020 году на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджета в размере 10 миллионов рублей. На эти средства в библиотеках был сделан ремонт помещений, приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть средств направлена на обучение и повышение квалификации сотрудников в федеральных библиотеках. По 1,5 миллиона рублей библиотеки потратили на покупку художественной, детской и научно-популярной литературы.В следующем году региональные власти намерены преобразовать сразу десять учреждений в рамках нацпроекта "Культура".
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игорь артамонов, липецкая область, общество

Липецкая сельская библиотека получила 5 миллионов рублей

20:04 24.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил ФомичевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЛИПЕЦК, 24 мар – РИА Новости. Библиотека поселка Петровский Липецкой области получила пять миллионов рублей на модернизацию в рамках национального проекта "Культура" в этом году, один миллион из этих средств библиотекари потратят на покупку книг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Губернатор добавил, что в процессе модернизации будут обустроены различные зоны для чтения, обсуждений, работы с информацией, а также игровые зоны для самых маленьких посетителей библиотеки. Также будут созданы места для индивидуальной работы за компьютером. Кроме этого, в библиотеке установят все необходимое для маломобильных посетителей. В течение года сотрудники библиотеки планируют проводить до 30 различных мероприятий.
"Мы очень заинтересованы в том, чтобы в селах развивались социальные и культурные объекты. У людей должны быть созданы все условия для нормальной жизни и работы, и для этого мы намерены делать все от нас зависящее", - сказал Артамонов.
Глава региона отметил, что Петровская сельская библиотека стала третьим учреждением областной библиотечной системы, которая вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта. Две другие, расположенные в областном центре, уже получили поддержку в 2020 году на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджета в размере 10 миллионов рублей. На эти средства в библиотеках был сделан ремонт помещений, приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Часть средств направлена на обучение и повышение квалификации сотрудников в федеральных библиотеках. По 1,5 миллиона рублей библиотеки потратили на покупку художественной, детской и научно-популярной литературы.
В следующем году региональные власти намерены преобразовать сразу десять учреждений в рамках нацпроекта "Культура".
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