https://ria.ru/20210324/berluskoni-1602711688.html
Берлускони выписали из больницы
Берлускони выписали из больницы
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда он был госпитализирован в понедельник, сообщает новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:02
2021-03-24T20:02
2021-03-24T20:23
милан
в мире
сильвио берлускони
италия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155318/09/1553180978_0:7:3021:1706_1920x0_80_0_0_db4b1fe9eb25fe0da71399b5f395df8d.jpg
РИМ, 24 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда он был госпитализирован в понедельник, сообщает новостной телеканал RaiNews24.Ранее адвокат лидера партии "Вперед, Италии" Федерико Чеккони объяснил госпитализацией из-за проверки здоровья его отсутствие на очередном заседании суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого политик обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.В конце января Берлускони не присутствовал и на предыдущем заседании в рамках миланского процесса. Тогда адвокат Чеккони уведомил суд, что 84-летнему политику, который ранее в том же месяце побывал в больнице из-за проблем с сердцем, предписан "абсолютный отдых". Экс-премьер 15 января был выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал из-за аритмии сердца.В прошлом году Берлускони перенес COVID-19. О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней, после чего был выписан домой.
https://ria.ru/20210114/berluskoni-1593102289.html
милан
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155318/09/1553180978_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_f5c2b227d5b4c5bc50af189dd0cbb026.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
милан, в мире, сильвио берлускони, италия