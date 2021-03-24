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Берлускони выписали из больницы
Берлускони выписали из больницы
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда он был госпитализирован в понедельник, сообщает новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T20:02
2021-03-24T20:23
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сильвио берлускони
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РИМ, 24 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда он был госпитализирован в понедельник, сообщает новостной телеканал RaiNews24.Ранее адвокат лидера партии "Вперед, Италии" Федерико Чеккони объяснил госпитализацией из-за проверки здоровья его отсутствие на очередном заседании суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого политик обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.В конце января Берлускони не присутствовал и на предыдущем заседании в рамках миланского процесса. Тогда адвокат Чеккони уведомил суд, что 84-летнему политику, который ранее в том же месяце побывал в больнице из-за проблем с сердцем, предписан "абсолютный отдых". Экс-премьер 15 января был выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал из-за аритмии сердца.В прошлом году Берлускони перенес COVID-19. О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней, после чего был выписан домой.
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милан, в мире, сильвио берлускони, италия

Берлускони выписали из больницы

20:02 24.03.2021 (обновлено: 20:23 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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РИМ, 24 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда он был госпитализирован в понедельник, сообщает новостной телеканал RaiNews24.
Ранее адвокат лидера партии "Вперед, Италии" Федерико Чеккони объяснил госпитализацией из-за проверки здоровья его отсутствие на очередном заседании суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого политик обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.
В конце января Берлускони не присутствовал и на предыдущем заседании в рамках миланского процесса. Тогда адвокат Чеккони уведомил суд, что 84-летнему политику, который ранее в том же месяце побывал в больнице из-за проблем с сердцем, предписан "абсолютный отдых". Экс-премьер 15 января был выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал из-за аритмии сердца.
В прошлом году Берлускони перенес COVID-19. О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней, после чего был выписан домой.
Председатель правительства Италии Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
14 января, 21:00
Берлускони попросил не беспокоиться о его здоровье
 
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