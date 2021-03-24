https://ria.ru/20210324/berluskoni-1602711688.html

Берлускони выписали из больницы

Берлускони выписали из больницы

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда он был госпитализирован в понедельник, сообщает новостной телеканал RaiNews24. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T20:02

2021-03-24T20:02

2021-03-24T20:23

милан

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сильвио берлускони

италия

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РИМ, 24 мар - РИА Новости. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выписался из больницы, куда он был госпитализирован в понедельник, сообщает новостной телеканал RaiNews24.Ранее адвокат лидера партии "Вперед, Италии" Федерико Чеккони объяснил госпитализацией из-за проверки здоровья его отсутствие на очередном заседании суда Милана по так называемому "делу Руби", в рамках которого политик обвиняется в даче ложных показаний и подкупе свидетелей.В конце января Берлускони не присутствовал и на предыдущем заседании в рамках миланского процесса. Тогда адвокат Чеккони уведомил суд, что 84-летнему политику, который ранее в том же месяце побывал в больнице из-за проблем с сердцем, предписан "абсолютный отдых". Экс-премьер 15 января был выписан из кардиологической клиники в Монако, куда он попал из-за аритмии сердца.В прошлом году Берлускони перенес COVID-19. О его заражении коронавирусом стало известно 2 сентября. Вскоре он был госпитализирован в миланскую больницу San Raffaele с симптомами двусторонней пневмонии. В клинике экс-премьер провел десять дней, после чего был выписан домой.

https://ria.ru/20210114/berluskoni-1593102289.html

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