https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Эксперт научил правильной экономии бензина для авто
Конечно, проще всего не ездить на автомобиле вовсе – это сбережет ваш бюджет и экологию. Но если ехать нужно, а платить хочется поменьше, следует... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T02:14
2021-03-24T02:14
2021-03-24T02:14
егор васильев
россия
авто
бензин
общество
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Россиянам объяснили, как правильно экономить бензин для авто
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Конечно, проще всего не ездить на автомобиле вовсе – это сбережет ваш бюджет и экологию. Но если ехать нужно, а платить хочется поменьше, следует воспользоваться несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Прежде всего, воздержитесь от резких торможений и ускорений.Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, в том числе, кондиционер, и даже закрыть окна.Учитывайте рельеф местности — под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъем накатом, не расходуя лишнее топливо. В повороты следует входить по максимально пологой траектории. Резкие повороты руля сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И, конечно, важно заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок, подытожил Васильев.
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егор васильев, россия, авто, бензин, общество
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости.
Конечно, проще всего не ездить на автомобиле вовсе – это сбережет ваш бюджет и экологию. Но если ехать нужно, а платить хочется поменьше, следует воспользоваться несколькими способами, рассказал агентству "Прайм
" автомобильный эксперт Егор Васильев
.
Прежде всего, воздержитесь от резких торможений и ускорений.
"Работа педалью газа должна быть "максимально нежной", а для этого необходимо постоянно прогнозировать развитие ситуации на дороге, чтобы избежать ненужных ускорений", — отметил эксперт.
Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, в том числе, кондиционер, и даже закрыть окна.
Учитывайте рельеф местности — под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъем накатом, не расходуя лишнее топливо. В повороты следует входить по максимально пологой траектории. Резкие повороты руля сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И, конечно, важно заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок, подытожил Васильев.