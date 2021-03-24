https://ria.ru/20210324/benzin-1602554171.html

Эксперт научил правильной экономии бензина для авто

Эксперт научил правильной экономии бензина для авто

Конечно, проще всего не ездить на автомобиле вовсе – это сбережет ваш бюджет и экологию. Но если ехать нужно, а платить хочется поменьше, следует... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T02:14

2021-03-24T02:14

2021-03-24T02:14

егор васильев

россия

авто

бензин

общество

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Россиянам объяснили, как правильно экономить бензин для авто

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Конечно, проще всего не ездить на автомобиле вовсе – это сбережет ваш бюджет и экологию. Но если ехать нужно, а платить хочется поменьше, следует воспользоваться несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Прежде всего, воздержитесь от резких торможений и ускорений.Экономнее ехать на минимальных оборотах двигателя, для чего следует использовать повышенные передачи. Нужно отключить в автомобиле лишние потребители энергии, в том числе, кондиционер, и даже закрыть окна.Учитывайте рельеф местности — под горку можно плавно ускориться, чтобы въехать на подъем накатом, не расходуя лишнее топливо. В повороты следует входить по максимально пологой траектории. Резкие повороты руля сильно увеличивают затраты энергии и приводят к механическим потерям. И, конечно, важно заправляться на проверенных АЗС и избегать пробок, подытожил Васильев.

https://ria.ru/20210322/neft-1601999085.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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егор васильев, россия, авто, бензин, общество