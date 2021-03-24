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В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
В Кремле воздерживаются от комментариев о реакции на арест и отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T12:46
2021-03-24T12:46
задержание пензенского губернатора
марина литвинович
онк
иван белозерцев
следственный комитет россии (ск рф)
дмитрий песков
владимир путин
пенза
пензенская область
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле воздерживаются от комментариев о реакции на арест и отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об освобождении от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Член столичной ОНК Марина Литвинович во вторник сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.На вопрос о том, обратили ли внимание в Кремле, насколько незаметно, с точки зрения общественной реакции, в Пензе прошла отставка и арест губернатора и не было никаких протестов, Песков сказал: "Вопрос достаточно абстрактный"."Наверное, с учетом вчерашнего, мы поздно опубликовали указ об отстранении в связи с недоверием бывшего губернатора, и наверное с учетом этого указа я воздержался бы от каких-либо комментариев", - добавил Песков.
https://ria.ru/20210322/narusheniya-1602381848.html
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задержание пензенского губернатора, марина литвинович, онк, иван белозерцев, следственный комитет россии (ск рф), дмитрий песков, владимир путин, пенза, пензенская область, политика

В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева

12:46 24.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного судаГубернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В Кремле воздерживаются от комментариев о реакции на арест и отставку губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об освобождении от должности задержанного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.
Ранее СК РФ сообщил, что Белозерцев и его пять предполагаемых соучастников задержаны по делу о взяточничестве на сумму более 31 миллиона рублей, всем шестерым предъявлено обвинение. Член столичной ОНК Марина Литвинович во вторник сообщила, что Белозерцев не считает себя виновным в коррупции и удивлен тому, что был арестован.
На вопрос о том, обратили ли внимание в Кремле, насколько незаметно, с точки зрения общественной реакции, в Пензе прошла отставка и арест губернатора и не было никаких протестов, Песков сказал: "Вопрос достаточно абстрактный".
"Наверное, с учетом вчерашнего, мы поздно опубликовали указ об отстранении в связи с недоверием бывшего губернатора, и наверное с учетом этого указа я воздержался бы от каких-либо комментариев", - добавил Песков.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 19:16
В Пензенской области рассказали о нарушениях, выявленных при Белозерцеве
 
Задержание пензенского губернатораМарина ЛитвиновичОНКИван БелозерцевСледственный комитет России (СК РФ)Дмитрий ПесковВладимир ПутинПензаПензенская областьПолитика
 
 
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