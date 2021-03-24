Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/bali-1602572748.html
Индонезия депортировала в Россию скрывавшегося на Бали наркоторговца
Индонезия депортировала в Россию скрывавшегося на Бали наркоторговца
Власти Индонезии депортировали гражданина России, отсидевшего за хранение наркотиков и разыскиваемого на родине за контрабанду и торговлю запрещенными... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T06:41
2021-03-24T06:41
россия
ирина волк
бали (провинция)
индонезия
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Индонезии депортировали гражданина России, отсидевшего за хранение наркотиков и разыскиваемого на родине за контрабанду и торговлю запрещенными веществами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге была создана банда для торговли наркотиками, в нее был вовлечен Коваленко. С октября 2011 года по ноябрь 2013 года участники ОПГ занимались контрабандой гашиша и торговали им. Во время обысков было изъято около 60 килограммов гашиша. Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.По данным генпрокуратуры, в 2019 году в Индонезии Коваленко был осужден за хранение наркотиков. После освобождения из тюрьмы его перевели в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Но 11 февраля 2021 года он сбежал при переводе в миграционный изолятор - и 23 февраля вновь задержан.
https://ria.ru/20201203/deportatsiya-1587439550.html
россия
бали (провинция)
индонезия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ирина волк, бали (провинция), индонезия, санкт-петербург, происшествия

Индонезия депортировала в Россию скрывавшегося на Бали наркоторговца

06:41 24.03.2021
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Индонезии депортировали гражданина России, отсидевшего за хранение наркотиков и разыскиваемого на родине за контрабанду и торговлю запрещенными веществами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Андрей Коваленко, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 229.1 УК РФ", - сказала Волк журналистам.
Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге была создана банда для торговли наркотиками, в нее был вовлечен Коваленко. С октября 2011 года по ноябрь 2013 года участники ОПГ занимались контрабандой гашиша и торговали им. Во время обысков было изъято около 60 килограммов гашиша. Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
По данным генпрокуратуры, в 2019 году в Индонезии Коваленко был осужден за хранение наркотиков. После освобождения из тюрьмы его перевели в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Но 11 февраля 2021 года он сбежал при переводе в миграционный изолятор - и 23 февраля вновь задержан.
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря 2020, 03:01
Из США спецрейсом вывезли 23 депортированных россиянина
 
РоссияИрина ВолкБали (провинция)ИндонезияСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:59В Подмосковье завели дело на мать, чью дочь нашли истощенной и без одежды
12:59Intel обещает совершенно новые процессоры для компьютеров в 2023 году
12:50Найденную в Подмосковье истощенную девочку доставили в больницу
12:47В Кремле прокомментировали инвестиции РФПИ в Telegram
12:46В Кремле воздержались от комментариев о реакции на арест Белозерцева
12:40Минфин оценил возможность повышения цен на алкоголь
12:38На склоне в Тбилиси образовались трещины глубиной 18 метров
12:37Госдума приняла законопроект о президентских сроках
12:35Путин поздравил президента Греции с Днем независимости
12:32В Росгвардии создали военно-политическое управление
12:31Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
12:28ЦБ не советовался с Кремлем по поводу дизайна новых банкнот
12:25Путин пообщается с губернатором Новгородской области
12:23В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию
12:22Берлускони вновь госпитализировали
12:22В Кремле раскрыли подробности вакцинации Путина от коронавируса
12:21Путин пожелал Асаду скорейшего выздоровления после COVID-19
12:19Мэр Благовещенска лично поблагодарил школьницу, собиравшую мусор в городе
12:16Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области
12:11Индийские медики впервые выявили двойную мутацию коронавируса
Лента новостейМолния