Индонезия депортировала в Россию скрывавшегося на Бали наркоторговца
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Индонезии депортировали гражданина России, отсидевшего за хранение наркотиков и разыскиваемого на родине за контрабанду и торговлю запрещенными веществами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России в Москву доставлен Андрей Коваленко, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30, 228.1 и 229.1 УК РФ", - сказала Волк журналистам.
Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге была создана банда для торговли наркотиками, в нее был вовлечен Коваленко. С октября 2011 года по ноябрь 2013 года участники ОПГ занимались контрабандой гашиша и торговали им. Во время обысков было изъято около 60 килограммов гашиша. Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
По данным генпрокуратуры, в 2019 году в Индонезии Коваленко был осужден за хранение наркотиков. После освобождения из тюрьмы его перевели в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Но 11 февраля 2021 года он сбежал при переводе в миграционный изолятор - и 23 февраля вновь задержан.
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