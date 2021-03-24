https://ria.ru/20210324/bali-1602572748.html

Индонезия депортировала в Россию скрывавшегося на Бали наркоторговца

Индонезия депортировала в Россию скрывавшегося на Бали наркоторговца

Власти Индонезии депортировали гражданина России, отсидевшего за хранение наркотиков и разыскиваемого на родине за контрабанду и торговлю запрещенными... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T06:41

2021-03-24T06:41

2021-03-24T06:41

россия

ирина волк

бали (провинция)

индонезия

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Власти Индонезии депортировали гражданина России, отсидевшего за хранение наркотиков и разыскиваемого на родине за контрабанду и торговлю запрещенными веществами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге была создана банда для торговли наркотиками, в нее был вовлечен Коваленко. С октября 2011 года по ноябрь 2013 года участники ОПГ занимались контрабандой гашиша и торговали им. Во время обысков было изъято около 60 килограммов гашиша. Злоумышленник скрылся от правоохранительных органов, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.По данным генпрокуратуры, в 2019 году в Индонезии Коваленко был осужден за хранение наркотиков. После освобождения из тюрьмы его перевели в офис миграционной службы провинции Бали для подготовки к процедуре депортации. Но 11 февраля 2021 года он сбежал при переводе в миграционный изолятор - и 23 февраля вновь задержан.

https://ria.ru/20201203/deportatsiya-1587439550.html

россия

бали (провинция)

индонезия

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, бали (провинция), индонезия, санкт-петербург, происшествия