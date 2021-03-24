Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210324/avtoritet-1602705115.html
Суд в Казани арестовал "главного криминального авторитета" Татарстана
Суд в Казани арестовал "главного криминального авторитета" Татарстана
Вахитовский районный суд Казани в среду арестовал местного жителя Сергея Нейдерова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии в Татарстане, на два... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T19:05
2021-03-24T19:05
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602632315_31:0:739:398_1920x0_80_0_0_f7b8ba850b23cc3e89feb5e97a6239bb.png
КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в среду арестовал местного жителя Сергея Нейдерова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии в Татарстане, на два месяца – до 22 мая, передает корреспондент РИА Новости.Ранее МВД по Татарстану сообщило, что 23 марта был задержан 59-летний ранее неоднократно судимый за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани, имевший неформальный статус "положенца по Татарстану" и фактически занимавший высшую ступень в преступной иерархии республики. Данный статус на него, по данным МВД, был возложен в 2015 году на "криминальной сходке". Возбуждено уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", подозреваемому предъявлено обвинение."Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - сказал судья.По информации МВД по Татарстану, обвиняемый обязывал всех лиц уголовно-преступной среды республики, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его указаниям и распоряжениям, создавал устойчивые связи между преступными группировками, назначал "смотрящих" в городах и районах Татарстана, исправительных учреждениях на территории республики.Также, по данным МВД, обвиняемый непосредственно участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, контролировал поступление денег в "общак" и их распределение.В ходе обысков по месту его жительства и на даче обнаружено и изъято две тетради с записями о поступлении и расходе денежных средств, собираемых в "общак", вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны и денежные средства в российской и зарубежных валютах.
https://ria.ru/20210215/podzhog-1597469080.html
https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602632315_120:0:651:398_1920x0_80_0_0_ce7165cf9a1a5b4b840a2d3c94f865fa.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Суд в Казани арестовал "главного криминального авторитета" Татарстана

19:05 24.03.2021
 
© Фото : Пресс-служба МВД по Республике ТатарстанЗадержание лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии в Татарстане
Задержание лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии в Татарстане - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© Фото : Пресс-служба МВД по Республике Татарстан
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в среду арестовал местного жителя Сергея Нейдерова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии в Татарстане, на два месяца – до 22 мая, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МВД по Татарстану сообщило, что 23 марта был задержан 59-летний ранее неоднократно судимый за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани, имевший неформальный статус "положенца по Татарстану" и фактически занимавший высшую ступень в преступной иерархии республики. Данный статус на него, по данным МВД, был возложен в 2015 году на "криминальной сходке". Возбуждено уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", подозреваемому предъявлено обвинение.
Полиция - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 02:55
Два жителя Владивостока подожгли автомобили ради "авторитета"
"Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - сказал судья.
По информации МВД по Татарстану, обвиняемый обязывал всех лиц уголовно-преступной среды республики, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его указаниям и распоряжениям, создавал устойчивые связи между преступными группировками, назначал "смотрящих" в городах и районах Татарстана, исправительных учреждениях на территории республики.
Также, по данным МВД, обвиняемый непосредственно участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, контролировал поступление денег в "общак" и их распределение.
В ходе обысков по месту его жительства и на даче обнаружено и изъято две тетради с записями о поступлении и расходе денежных средств, собираемых в "общак", вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны и денежные средства в российской и зарубежных валютах.
Сергей Кузнецов - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря 2020, 08:00
"Держал целый регион": как авторитет Кузя построил криминальную империю
 
Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Шигирский идол, найденный в России, оказался древнее Стоунхенджа
04:24Китайцы оценили заявление Лаврова, сделанное во время визита в КНР
04:19Вильфанд предупредил москвичей о трех солнечных днях до конца недели
04:13Генпрокуратура описала среднестатистического преступника
04:09Возможно ли двойное заражение COVID-19?
03:47Вильфанд рассказал о наступлении синоптического сезона весны в России
03:15Источник: новый российский мини-"Буран" будет беспилотным
03:10МВД предложило ужесточить наказание за пьяную езду
03:06США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
02:58"Ъ": Роскомнадзор хочет запрашивать паспорт при регистрации в соцсетях
02:26CNN сообщил о пуске КНДР двух баллистических ракет
02:17Специалист объяснил, как правильно закрыть приложения в смартфоне
02:10Пушков рассказал, чего следует бояться американцам
02:08Врач назвал срок годности антисептика
02:05Вильфанд рассказал о температурной "уравниловке" в Европейской России
02:04Южная Корея сообщила о пуске КНДР не менее одного снаряда
01:52Япония заявила о возможном пуске КНДР баллистической ракеты
01:50Число случаев заболевания COVID-19 в США превысило 30 миллионов
01:28Названы три простых способа уменьшить риск возникновения рака
01:16В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Лента новостейМолния