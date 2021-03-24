https://ria.ru/20210324/avtoritet-1602705115.html

Суд в Казани арестовал "главного криминального авторитета" Татарстана

Суд в Казани арестовал "главного криминального авторитета" Татарстана

Вахитовский районный суд Казани в среду арестовал местного жителя Сергея Нейдерова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии в Татарстане, на два... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T19:05

2021-03-24T19:05

2021-03-24T19:05

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в среду арестовал местного жителя Сергея Нейдерова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии в Татарстане, на два месяца – до 22 мая, передает корреспондент РИА Новости.Ранее МВД по Татарстану сообщило, что 23 марта был задержан 59-летний ранее неоднократно судимый за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани, имевший неформальный статус "положенца по Татарстану" и фактически занимавший высшую ступень в преступной иерархии республики. Данный статус на него, по данным МВД, был возложен в 2015 году на "криминальной сходке". Возбуждено уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии", подозреваемому предъявлено обвинение."Избрать… меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая", - сказал судья.По информации МВД по Татарстану, обвиняемый обязывал всех лиц уголовно-преступной среды республики, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его указаниям и распоряжениям, создавал устойчивые связи между преступными группировками, назначал "смотрящих" в городах и районах Татарстана, исправительных учреждениях на территории республики.Также, по данным МВД, обвиняемый непосредственно участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, контролировал поступление денег в "общак" и их распределение.В ходе обысков по месту его жительства и на даче обнаружено и изъято две тетради с записями о поступлении и расходе денежных средств, собираемых в "общак", вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны и денежные средства в российской и зарубежных валютах.

https://ria.ru/20210215/podzhog-1597469080.html

https://ria.ru/20201209/prestupnost-1588254192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия