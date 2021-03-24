https://ria.ru/20210324/avtoritet-1602595773.html

В Казани задержали "главного криминального авторитета" Татарстана

В Казани задержали "главного криминального авторитета" Татарстана

Задержан 59-летний житель Казани, более пяти лет являющийся главным "криминальным авторитетом" в Татарстане, против него возбуждено уголовное дело о занятии... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T11:00

2021-03-24T11:00

2021-03-24T11:02

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 24 мар - РИА Новости. Задержан 59-летний житель Казани, более пяти лет являющийся главным "криминальным авторитетом" в Татарстане, против него возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщает республиканское МВД."В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что 59-летний ранее неоднократно осужденный за разбой, подделку документов и хулиганство житель Казани получил неформальный статус "положенца по Татарстану". То есть, фактически занял высшую ступень в преступной иерархии республики", - говорится в сообщении.В релизе отмечается, что этот статус он получил в 2015 году на "криминальной сходке" с участием "авторитетного" Романа Сычева по кличке Сыч Казанский. С тех пор он обязывал всех лиц уголовно-преступной среды республики, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться своим указаниям и распоряжениям, создавал устойчивые связи между группировками, назначал "смотрящих" за районами и городами, а также в исправительных учреждениях из числа осужденных.Также, по информации МВД, подозреваемый непосредственно участвовал в разрешении конфликтных ситуаций, искал легальные и нелегальные источники дохода, контролировал поступление денежных средств в воровскую казну и их распределение.Подозреваемый был задержан 23 марта. В ходе обысков по месту его жительства и на даче обнаружено и изъято две тетради с записями о денежных средствах "общака", вещи и предметы с воровской символикой, предмет, похожий на пистолет Макарова, и патроны к нему, сим-карты, сотовые телефоны, наличные.Главным следственным управлением МВД по Татарстану по материалам, собранным отделом по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска МВД по Татарстану совместно с 22-м отделом ГУУР МВД России и УФСИН России, возбуждено уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии". Решается вопрос об аресте подозреваемого.

https://ria.ru/20210220/burtasov-1598385323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика татарстан (татарстан), казань, происшествия