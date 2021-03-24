https://ria.ru/20210324/avto-1602657275.html
Синоптик рассказал, когда москвичи смогут перейти на летнюю резину
Синоптик рассказал, когда москвичи смогут перейти на летнюю резину
Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:41
2021-03-24T15:41
2021-03-24T15:42
евгений тишковец
авто
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть, это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, к этой дате среднесуточная температура в Москве будет повышать плюс 5 градусов - это отправная точка, когда автомобильные шины летнего пошива приобретают нужные свойства и больше не дубеют.
https://ria.ru/20210324/pogoda-1602600462.html
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