https://ria.ru/20210324/avto-1602657275.html

Синоптик рассказал, когда москвичи смогут перейти на летнюю резину

Синоптик рассказал, когда москвичи смогут перейти на летнюю резину

Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T15:41

2021-03-24T15:41

2021-03-24T15:42

евгений тишковец

авто

москва

общество

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть, это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, к этой дате среднесуточная температура в Москве будет повышать плюс 5 градусов - это отправная точка, когда автомобильные шины летнего пошива приобретают нужные свойства и больше не дубеют.

https://ria.ru/20210324/pogoda-1602600462.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, авто, москва, общество