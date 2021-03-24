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Синоптик рассказал, когда москвичи смогут перейти на летнюю резину
Синоптик рассказал, когда москвичи смогут перейти на летнюю резину
Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T15:41
2021-03-24T15:42
евгений тишковец
авто
москва
общество
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть, это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин", - рассказал Тишковец.По словам синоптика, к этой дате среднесуточная температура в Москве будет повышать плюс 5 градусов - это отправная точка, когда автомобильные шины летнего пошива приобретают нужные свойства и больше не дубеют.
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евгений тишковец, авто, москва, общество

Синоптик рассказал, когда москвичи смогут перейти на летнюю резину

15:41 24.03.2021 (обновлено: 15:42 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Планировать замену шин на летние в Москве можно к 10 апреля, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Можно планировать включение горячего сезона автомастерских к 10 апреля, это суббота. То есть, это первые выходные, когда можно включать мероприятия по замене автошин", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, к этой дате среднесуточная температура в Москве будет повышать плюс 5 градусов - это отправная точка, когда автомобильные шины летнего пошива приобретают нужные свойства и больше не дубеют.
Реконструкция Большого Каменного моста - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
11:18
Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
 
Евгений ТишковецАвтоМоскваОбщество
 
 
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