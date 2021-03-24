https://ria.ru/20210324/avstraliya-1602580828.html

Число эвакуированных из-за наводнений в Австралии выросло до 20 тысяч

Число эвакуированных из-за наводнений в Австралии выросло до 20 тысяч

Один человек погиб, количество эвакуированных возросло до 20 тысяч из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, в австралийском штате Новый Южный Уэльс, пишет... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T09:12

2021-03-24T09:12

2021-03-24T09:12

новый южный уэльс

сидней

сша

в мире

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Один человек погиб, количество эвакуированных возросло до 20 тысяч из-за сильных наводнений, вызванных ливнями, в австралийском штате Новый Южный Уэльс, пишет газета Sydney Morning Herald.Согласно заявлению полиции, машина, в которой находился погибший, оказалась заблокирована на дороге в пригороде Сиднея. Звонок в службу спасения поступил в 6.25 утра по местному времени. Обнаружить автомобиль удалось только спустя пять часов. К тому времени, человек уже скончался.Премьер-министр штата Глэдис Береджиклян подтвердила факт гибели жителя и выразила соболезнования его семье.Ранее сообщалось, что власти штата открыли эвакуационные центры на фоне наводнений и обильных ливней, которые продолжаются с прошлой недели. В целом 38 территорий были признаны "зонами стихийных бедствий", это означает, что там люди смогут получить финансовую помощь – тысячу австралийских долларов (около 800 долларов США) на каждого взрослого и 400 долларов (300 долларов США) на каждого ребенка.В штате из-за наводнений и ливней закрыто более 200 школ, оказались перекрыты или недоступны многие дороги. Пожарно-спасательная служба Нового Южного Уэльса заявила, что многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море".

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/damby-1594846315.html

новый южный уэльс

сидней

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новый южный уэльс, сидней, сша, в мире