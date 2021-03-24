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Распространение коронавируса
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В ЕС обвинили AstraZeneca в нарушении обязательств по поставке вакцин
В ЕС обвинили AstraZeneca в нарушении обязательств по поставке вакцин
Компания AstraZeneca не выполняет обязательства по поставкам вакцин от коронавируса в Евросоюз, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T17:08
2021-03-24T17:19
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
astrazeneca
евросоюз
франция
в мире
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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Компания AstraZeneca не выполняет обязательства по поставкам вакцин от коронавируса в Евросоюз, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь."Мы считаем, что компания AstraZeneca не соблюдает обязательства, которые взяла на себя в подписанных контрактах...И мы считает, что обязательства выполняются (компанией) практически полностью в случае с некоторыми странами, в частности, с Великобританией, но не в случае с Европейским союзом. Это ситуация абсолютно недопустима", - сказал Атталь на брифинге в среду.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.
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коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, франция, в мире

В ЕС обвинили AstraZeneca в нарушении обязательств по поставке вакцин

17:08 24.03.2021 (обновлено: 17:19 24.03.2021)
 
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкВакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19
Вакцина Oxford/AstraZeneca от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Компания AstraZeneca не выполняет обязательства по поставкам вакцин от коронавируса в Евросоюз, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь.
"Мы считаем, что компания AstraZeneca не соблюдает обязательства, которые взяла на себя в подписанных контрактах...И мы считает, что обязательства выполняются (компанией) практически полностью в случае с некоторыми странами, в частности, с Великобританией, но не в случае с Европейским союзом. Это ситуация абсолютно недопустима", - сказал Атталь на брифинге в среду.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19AstraZenecaЕвросоюзФранцияВ мире
 
 
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