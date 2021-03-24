https://ria.ru/20210324/astrazeneca-1602676992.html

В ЕС обвинили AstraZeneca в нарушении обязательств по поставке вакцин

В ЕС обвинили AstraZeneca в нарушении обязательств по поставке вакцин

Компания AstraZeneca не выполняет обязательства по поставкам вакцин от коронавируса в Евросоюз, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль... РИА Новости, 24.03.2021

2021-03-24T17:08

2021-03-24T17:08

2021-03-24T17:19

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

евросоюз

франция

в мире

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ПАРИЖ, 24 мар – РИА Новости. Компания AstraZeneca не выполняет обязательства по поставкам вакцин от коронавируса в Евросоюз, заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь."Мы считаем, что компания AstraZeneca не соблюдает обязательства, которые взяла на себя в подписанных контрактах...И мы считает, что обязательства выполняются (компанией) практически полностью в случае с некоторыми странами, в частности, с Великобританией, но не в случае с Европейским союзом. Это ситуация абсолютно недопустима", - сказал Атталь на брифинге в среду.Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданиям медиагруппы Funke заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза препарата AstraZeneca, которая поставила в страны сообщества лишь часть от согласованного количества вакцины. Глава ЕК подчеркнула, что в первом квартале AstraZeneca поставила странам ЕС только 30% от согласованного объема вакцины от COVID-19.

франция

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , евросоюз, франция, в мире