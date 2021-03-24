СБУ заявила о раскрытии агента белорусского КГБ, занимавшегося шпионажем
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии агента КГБ Белоруссии, который якобы вел шпионскую деятельность и должен был наладить канал переправки оружия через границу.
"Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности", - говорится в сообщении на сайте СБУ.
По данным спецслужбы, мужчина подозревается в том, что должен был собирать актуальную информацию о состоянии защищенности госграницы Украины, порядке охраны границы, техническом оснащении и числе пограничников.
"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации. Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу… Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии", - добавили в СБУ.
Мужчина уже официально стал подозреваемым в шпионаже, в случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.