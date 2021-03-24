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СБУ заявила о раскрытии агента белорусского КГБ, занимавшегося шпионажем
СБУ заявила о раскрытии агента белорусского КГБ, занимавшегося шпионажем
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии агента КГБ Белоруссии, который якобы вел шпионскую деятельность и должен был наладить канал переправки... РИА Новости, 24.03.2021
2021-03-24T11:21
2021-03-24T11:21
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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии агента КГБ Белоруссии, который якобы вел шпионскую деятельность и должен был наладить канал переправки оружия через границу."Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности", - говорится в сообщении на сайте СБУ.По данным спецслужбы, мужчина подозревается в том, что должен был собирать актуальную информацию о состоянии защищенности госграницы Украины, порядке охраны границы, техническом оснащении и числе пограничников."С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации. Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу… Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии", - добавили в СБУ.Мужчина уже официально стал подозреваемым в шпионаже, в случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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кгб белоруссии, служба безопасности украины, белоруссия, украина, в мире

СБУ заявила о раскрытии агента белорусского КГБ, занимавшегося шпионажем

11:21 24.03.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники СБУ Украины
Сотрудники СБУ Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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КИЕВ, 24 мар - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о раскрытии агента КГБ Белоруссии, который якобы вел шпионскую деятельность и должен был наладить канал переправки оружия через границу.
"Контрразведка Службы безопасности Украины на территории Волынской области разоблачила и прекратила разведывательную деятельность в ущерб государственной безопасности нашей страны гражданина Белоруссии. Установлено, что он был завербован КГБ РБ и целенаправленно направлялся на территорию нашего государства для выполнения разведывательных задач и организации другой противоправной деятельности", - говорится в сообщении на сайте СБУ.
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По данным спецслужбы, мужчина подозревается в том, что должен был собирать актуальную информацию о состоянии защищенности госграницы Украины, порядке охраны границы, техническом оснащении и числе пограничников.
"С этой целью агент КГБ РБ пытался привлечь к конфиденциальному сотрудничеству военнослужащих пограничной службы Украины из числа носителей секретной информации. Также кураторы требовали от агента наладить каналы переправки оружия и товаров двойного назначения через государственную границу… Эта деятельность носила цель организации провокаций и создания информационных поводов для обвинений Украины в якобы поставках оружия для дестабилизации внутриполитической ситуации в Белоруссии", - добавили в СБУ.
Мужчина уже официально стал подозреваемым в шпионаже, в случае признания виновным ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
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